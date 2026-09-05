Prediksi Susunan Pemain PSIM vs Persita: Carlos Pena Andalkan Ketajaman Lini Serang

Pelatih Persita Carlos Pena. (Istimewa)
JawaPos.com - Persita Tangerang bakal bertamu ke markas PSIM Yogyakarta di pekan perdana Super League 2026/2027.
Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Sultan Agung, Sabtu (5/9) pukul 15.30 WIB.
Untuk menghadapi PSIM Yogyakarta, Persita Tangerang sudah melakukan berbagai pertandingan uji coba.
Dengan hal tersebut, Carlos Pena memastikan timnya siap menghadapi Super League musim ini.
Menurut dia, persiapan Persita berjalan cukup panjang pada pertandingan pertama super league.
"Kami sudah memainkan banyak pertandingan uji coba melawan tim-tim yang kompetitif," kata Carlos Pena yang dikutip laman resmi Persita, Sabtu (5/9).
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"Idenya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin agar siap menghadapi pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir," ujar dia.
"Pertandingan pertama dan pertandingan terakhir sama pentingnya. Tim saya harus siap untuk pertandingan besok (hari ini)," tegas pelatih asal Spanyol tersebut.
Musim ini, Persita memiliki tiga penyerang yaitu Alexandre Ramalingom, Aleksa Andrejic, dan Ahmad Nur Hardianto.
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Jawa Pos
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