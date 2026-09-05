Berharap Pemain Tak Demam Panggung, PSIM Yogyakarta Bidik Kemenangan atas Persita

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel berharap anak asuhnya tak demam panggung saat menghadapi Persita Tangerang pada laga perdana Super League. (PSIM)
JawaPos.com – Selama pramusim, satu hal yang menjadi fokus pembenahan pelatih PSIM Jogjakarta Jean-Paul van Gastel adalah soal konsistensi. Ze Valente dkk belum bisa bermain konsisten selama 90 menit.
Masalah konsistensi itu tak boleh terjadi lagi dalam laga perdana PSIM di Super League sore nanti melawan Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul.
Apalagi, target sore nanti adalah kemenangan.
“Saya lebih suka bermain menekan dan mencari lebih banyak gol,” ujar van Gastel.
Pelatih asal Belanda itu memahami pertandingan perdana selalu sulit. Dia berharap anak asuhnya mampu mengatasi demam panggung di pertandingan pertama.
“Semoga kami bisa mendapatkan skor yang positif,” harapnya.
Sementara itu, pelatih Persita, Carlos Pena, menargetkan skuadnya untuk mendapat hasil positif. Menurutnya, pertandingan pertama melawan PSIM dipastikan akan berlangsung sulit.
“Tapi kami akan menjalaninya semua dengan ambisi dan fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya,” tuturnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi