Berharap Pemain Tak Demam Panggung, PSIM Yogyakarta Bidik Kemenangan atas Persita



JawaPos.com – Selama pramusim, satu hal yang menjadi fokus pembenahan pelatih PSIM Jogjakarta Jean-Paul van Gastel adalah soal konsistensi. Ze Valente dkk belum bisa bermain konsisten selama 90 menit.

Masalah konsistensi itu tak boleh terjadi lagi dalam laga perdana PSIM di Super League sore nanti melawan Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Apalagi, target sore nanti adalah kemenangan.

“Saya lebih suka bermain menekan dan mencari lebih banyak gol,” ujar van Gastel.

Pelatih asal Belanda itu memahami pertandingan perdana selalu sulit. Dia berharap anak asuhnya mampu mengatasi demam panggung di pertandingan pertama.

“Semoga kami bisa mendapatkan skor yang positif,” harapnya.

Sementara itu, pelatih Persita, Carlos Pena, menargetkan skuadnya untuk mendapat hasil positif. Menurutnya, pertandingan pertama melawan PSIM dipastikan akan berlangsung sulit.