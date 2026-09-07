97 Tahun PSIM Yogyakarta, Suporter Tegaskan Dukungan dan Harapan untuk Musim Ini

Perayaan 97 Tahun PSIM. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta baru saja memasuki usia 97 tahun.
Di tengah perayaan hari jadi tersebut, kelompok suporter Laskar Mataram juga mulai menatap musim baru Super League 2026/2027 dengan antusias.
Bagi masyarakat Yogyakarta, PSIM bukan sekadar klub sepak bola.
Baca Juga:Erupsi Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Persebaya Pulang ke Surabaya Naik Bus dan Kereta Api
Tim yang berdiri pada 5 September 1929 itu sudah menjadi bagian dari identitas kota dan memiliki hubungan kuat dengan beberapa generasi suporter.
Dukungan terhadap PSIM pun terus berjalan dalam berbagai situasi.
Ketua Umum The Maident Rendy Agung Prasetyo menyebut, kesetiaan kepada klub tidak bergantung pada hasil pertandingan.
“Menang kita rayakan, kalah kita kawal, terpuruk kita bangkitkan, dan berjaya kita syukuri bersama,” kata Rendy.
Menurut dia, kehadiran suporter di stadion merupakan salah satu bentuk rasa memiliki terhadap klub.
Menonton PSIM juga menjadi cara bagi sebagian suporter untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas selama sepekan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis