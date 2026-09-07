97 Tahun PSIM Yogyakarta, Suporter Tegaskan Dukungan dan Harapan untuk Musim Ini

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta baru saja memasuki usia 97 tahun.

Di tengah perayaan hari jadi tersebut, kelompok suporter Laskar Mataram juga mulai menatap musim baru Super League 2026/2027 dengan antusias.

Bagi masyarakat Yogyakarta, PSIM bukan sekadar klub sepak bola.

Tim yang berdiri pada 5 September 1929 itu sudah menjadi bagian dari identitas kota dan memiliki hubungan kuat dengan beberapa generasi suporter.

Dukungan terhadap PSIM pun terus berjalan dalam berbagai situasi.

Ketua Umum The Maident Rendy Agung Prasetyo menyebut, kesetiaan kepada klub tidak bergantung pada hasil pertandingan.

“Menang kita rayakan, kalah kita kawal, terpuruk kita bangkitkan, dan berjaya kita syukuri bersama,” kata Rendy.

Menurut dia, kehadiran suporter di stadion merupakan salah satu bentuk rasa memiliki terhadap klub.