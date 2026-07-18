PSIM Yogyakarta Mendatangkan Adrian Purzycki, Eks Pemain Timnas Polandia U-20 Siap Perkuat Lini Tengah Laskar Mataram

Adrian Purzycki siap membela PSIM Yogyakarta. (istimewa)
JawaPos.com - PSIM Yogyakarta kembali menambah kekuatan skuad jelang bergulirnya Super League 2026/2027.
Klub berjuluk Laskar Mataram itu resmi memperkenalkan gelandang bertahan asal Polandia, Adrian Purzycki, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi musim kompetisi mendatang.
Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan keseimbangan di sektor tengah sekaligus menambah pengalaman internasasional dalam skuad PSIM.
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Adrian Purzycki bukan nama asing di sepak bola Eropa. Lahir di Siedlce, Polandia, pada 2 Agustus 1997, ia mengawali perjalanan sepak bolanya di akademi Bedford Town sebelum melanjutkan pembinaan di Swansea City, Polonia Warsaw, hingga Wigan Athletic U-18 di Inggris.
Karier profesionalnya dimulai bersama klub Belanda, Fortuna Sittard, sebelum kembali ke Polandia untuk memperkuat sejumlah klub, seperti Miedź Legnica, Górnik Polkowice, Arka Gdynia, dan terakhir Odra Opole.
Bersama Odra Opole, Adrian tampil cukup konsisten. Selama tiga musim membela klub tersebut, ia mencatatkan 82 penampilan dan mencetak 10 gol dari posisi gelandang bertahan.
Catatan tersebut menunjukkan kemampuannya tidak hanya dalam memutus serangan lawan, tetapi juga ikut berkontribusi saat membangun serangan.
Selain berpengalaman di level klub, Adrian juga sempat memperkuat tim nasional kelompok umur Polandia. Ia pernah membela Polandia U-18, U-19, hingga U-20.
Pengalaman itu menjadi salah satu nilai lebih yang dimilikinya sebelum menerima tantangan baru di sepak bola Indonesia.
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