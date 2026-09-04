Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 5 September 2026 | 05.51 WIB

Franco Ramos dan PSIM Bertekad Beri Kado Spesial di HUT ke-97

Bek PSIM Yogyakarta, Franco Ramos, siap memberikan kado spesial di HUT ke-97. (PSIM) - Image

Bek PSIM Yogyakarta, Franco Ramos, siap memberikan kado spesial di HUT ke-97. (PSIM)

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta siap membuka perjalanan di Super League 2026/2027 dengan menghadapi Persita Tangerang pada pekan pertama. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (5/9) sore.

Bek PSIM asal Argentina, Franco Ramos Mingo, memastikan dirinya bersama seluruh rekan setim sudah siap menghadapi laga perdana musim ini. Antusiasme Ramos semakin besar karena pertandingan melawan Persita berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun PSIM ke-97.

PSIM berdiri pada 5 September 1929. Karena itu, laga pembuka kompetisi musim ini terasa semakin spesial bagi pemain dan seluruh elemen klub berjuluk Laskar Mataram tersebut.

“Kami sangat antusias menyambut musim baru ini, khususnya karena laga bertepatan hari ulang tahun PSIM. Jadi, kami siap untuk pertandingan besok,” kata Franco Ramos.

Ramos berharap momentum ulang tahun PSIM bisa memberikan energi tambahan bagi tim ketika menjalani pertandingan pertama. Apalagi, laga perdana kompetisi selalu memiliki tantangan tersendiri karena setiap tim ingin mengawali musim dengan hasil positif.

Selain persiapan menghadapi Persita, Ramos juga membawa semangat baru pada musim 2026/2027. Pemain dengan tinggi badan 188 cm tersebut kini menggunakan nomor punggung 5, setelah sebelumnya mengenakan nomor 4 sepanjang musim 2025/2026.

Pergantian nomor tersebut ternyata tidak memiliki cerita khusus. Ramos memilih nomor 5 karena sudah familiar dengan nomor tersebut ketika masih bermain di Argentina.

“Saya menyukai nomor 5 karena itu adalah nomor yang saya gunakan saat main di Argentina,” ujar Ramos.

Sementara itu, Pelatih Kepala PSIM Yogyakarta, Jean-Paul van Gastel, juga menyambut antusias dimulainya kompetisi resmi. Menurutnya, tim sudah menjalani persiapan panjang untuk menghadapi musim baru.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi PSIM vs Persita: Carlos Pena Ingin Ulangi Rekor Manis Pendekar di Stadion Sultan Agung - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi PSIM vs Persita: Carlos Pena Ingin Ulangi Rekor Manis Pendekar di Stadion Sultan Agung

Sabtu, 5 September 2026 | 05.20 WIB

Rayakan 97 Tahun, PSIM Tegaskan Identitas Budaya Jogjakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

Rayakan 97 Tahun, PSIM Tegaskan Identitas Budaya Jogjakarta

Sabtu, 5 September 2026 | 05.13 WIB

PSIM Siap Hadapi Persita di Laga Pembuka Super League, Van Gastel Soroti Ancaman Low Block - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIM Siap Hadapi Persita di Laga Pembuka Super League, Van Gastel Soroti Ancaman Low Block

Sabtu, 5 September 2026 | 05.05 WIB

Terpopuler

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai - Image
1

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

2

Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!

3

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

4

Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

7

Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?

8

35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo

9

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

10

Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore