Franco Ramos dan PSIM Bertekad Beri Kado Spesial di HUT ke-97

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta siap membuka perjalanan di Super League 2026/2027 dengan menghadapi Persita Tangerang pada pekan pertama. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (5/9) sore.

Bek PSIM asal Argentina, Franco Ramos Mingo, memastikan dirinya bersama seluruh rekan setim sudah siap menghadapi laga perdana musim ini. Antusiasme Ramos semakin besar karena pertandingan melawan Persita berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun PSIM ke-97.

PSIM berdiri pada 5 September 1929. Karena itu, laga pembuka kompetisi musim ini terasa semakin spesial bagi pemain dan seluruh elemen klub berjuluk Laskar Mataram tersebut.

“Kami sangat antusias menyambut musim baru ini, khususnya karena laga bertepatan hari ulang tahun PSIM. Jadi, kami siap untuk pertandingan besok,” kata Franco Ramos.

Ramos berharap momentum ulang tahun PSIM bisa memberikan energi tambahan bagi tim ketika menjalani pertandingan pertama. Apalagi, laga perdana kompetisi selalu memiliki tantangan tersendiri karena setiap tim ingin mengawali musim dengan hasil positif.

Selain persiapan menghadapi Persita, Ramos juga membawa semangat baru pada musim 2026/2027. Pemain dengan tinggi badan 188 cm tersebut kini menggunakan nomor punggung 5, setelah sebelumnya mengenakan nomor 4 sepanjang musim 2025/2026.

Pergantian nomor tersebut ternyata tidak memiliki cerita khusus. Ramos memilih nomor 5 karena sudah familiar dengan nomor tersebut ketika masih bermain di Argentina.

“Saya menyukai nomor 5 karena itu adalah nomor yang saya gunakan saat main di Argentina,” ujar Ramos.