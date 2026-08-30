Kualifikasi Piala Asia U-17 2027: Indonesia Beradu Kuat di Grup A!

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 mendapatkan hasil drawing yang cukup menarik untuk Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Garuda Muda tergabung di Grup A bersama tuan rumah Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja.

Hasil tersebut diketahui setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menggelar pengundian Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (27/8/2026).

Indonesia berada di Pot 1 dalam drawing tersebut. Posisi itu didapat berdasarkan perolehan poin AFC dari tiga edisi terakhir turnamen. Selain Indonesia, penghuni Pot 1 lainnya adalah Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran.

Sebanyak 35 negara ambil bagian dalam babak kualifikasi. Mereka kemudian dibagi ke dalam tujuh grup dengan masing-masing grup berisi lima tim dari lima pot berbeda.

Di Grup A, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang berasal dari Pot 1. Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja melengkapi persaingan di grup tersebut.

Komposisi ini membuat Indonesia akan menghadapi tiga negara dari kawasan Asia Tenggara. Ketiganya adalah Myanmar, Filipina, dan Kamboja. Sementara Afghanistan menjadi satu-satunya lawan Indonesia yang berasal dari luar Asia Tenggara.

Meski berada di Pot 1, Timnas Indonesia U-17 tetap tidak boleh menganggap ringan para pesaing. Status sebagai unggulan harus dibuktikan melalui hasil pertandingan di lapangan.

Persiapan menuju kualifikasi pun sudah dilakukan. Pelatih David Nascimento memanggil 24 pemain untuk mengikuti rangkaian persiapan Timnas Indonesia U-17.