Jay Herdman Debut di Bali United, Dipuji Johnny Jansen Meski Sempat Blunder

JawaPos.com - Jay Herdman langsung dimainkan pada laga debutnya bersama Bali United. Meski sempat melakukan blunder yang berujung gol Persib Bandung, Johnny Jansen tetap melihat sisi positif dari penampilan pemain 22 tahun itu.

Bali United menutup bursa transfer dengan melengkapi kuota 11 pemain asing setelah mendatangkan gelandang Selandia Baru Jay Herdman. Putra pelatih Timnas Indonesia John Herdman itu bahkan langsung menjalani debut bersama Serdadu Tridatu.

Jay Herdman dimainkan saat Bali United kalah 2-3 dari Persib Bandung dalam laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8).

Menariknya, debut tersebut terjadi pada hari perkenalan Jay Herdman sebagai rekrutan anyar Bali United. Pemain 22 tahun itu masuk pada menit ke-79 dan mendapat kesempatan bermain sekitar 11 menit.

Dalam waktu singkat tersebut, Jay Herdman sempat menciptakan peluang melalui tendangan tepat sasaran. Namun, ia kemudian melakukan blunder di depan gawang Bali United yang berujung gol untuk Persib Bandung.

Kesalahan tersebut tidak membuat pelatih Bali United Johnny Jansen langsung menilai negatif penampilan Jay Herdman. Pelatih asal Belanda itu justru memberikan apresiasi dan melihat potensi positif dari debut sang pemain.

“Bisa dilihat dia (Jay Herdman) bermain bola dengan baik. Saya pikir ini menjadi pilihan bagus buat kami untuk bisa membuat peluang dalam mencetak gol dan dia semakin menunjukkan perkembangan baik dalam tim,” ungkap Jansen, dilansir dari laman resmi Bali United, Kamis (20/8/2026).

Jay Herdman juga menjadi pemain terakhir yang melengkapi kuota pemain asing Bali United untuk Super League 2026/2027. Pada bursa transfer musim panas ini, Serdadu Tridatu mendatangkan lima pemain asing, termasuk gelandang tersebut.

Jansen pun mengaku puas dengan perkembangan para pemain asing anyar Bali United. Ia menilai seluruh pemain mulai menunjukkan perkembangan bersama tim.