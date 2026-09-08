Bali United Bungkam PSS Sleman, Johnny Jansen Justru Punya Masalah Besar

Bali United menang atas PSS Sleman, tetapi Johnny Jansen masih menghadapi masalah kebugaran pemain jelang laga kontra Kalteng FC. (Dok. Bali United)
JawaPos.com - Kemenangan atas PSS Sleman belum membuat Johnny Jansen sepenuhnya lega. Dua pemain asing Bali United masih menjalani pemulihan jelang menghadapi Isenmulang Kalteng FC.
Bali United FC mengawali Super League 2026/2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Namun, pelatih Johnny Jansen belum bisa sepenuhnya bernapas lega karena dua pemain asingnya masih menjalani proses pemulihan.
Jay Herdman dan Thomas Lham belum dapat kembali memperkuat Serdadu Tridatu. Kondisi keduanya menjadi perhatian Jansen karena Bali United sudah harus bersiap menghadapi pertandingan pekan kedua.
Jansen berharap Herdman bisa segera pulih dan kembali bergabung dengan tim. Bali United juga terus memberikan dukungan selama pemain tersebut menjalani rehabilitasi.
“Kami berharap Jay Herdman bisa segera kembali. Kami bekerja keras untuk membantunya menjalani proses pemulihan dan terus memberikan dukungan selama rehabilitasi,” kata Johnny Jansen dikutip iLeague.
Sementara itu, Thomas Lham diperkirakan masih membutuhkan waktu lebih lama. Jansen menyebut pemain tersebut kemungkinan baru bisa kembali dalam beberapa pekan mendatang.
Kondisi berbeda dialami Tim Receveur. Pemain tersebut mulai menunjukkan perkembangan setelah sebelumnya mengalami masalah pada bagian rusuk.
Meski membaik, Receveur belum cukup siap untuk tampil sejak menit awal. Jansen masih menempatkannya di bangku cadangan sebagai opsi jika dibutuhkan dalam pertandingan.
“Tetapi belum cukup siap untuk bermain sejak awal. Dia hanya membantu tim dari bangku cadangan,” ujar Jansen.
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Situasi tersebut membuat pilihan Jansen menjadi lebih terbatas. Dua pemain asing belum tersedia, sementara kompetisi baru memasuki pekan kedua dan perjalanan musim masih panjang.
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