Profil Jay Herdman, Anak John Herman yang Rersmi Berkostum Bali United

Bali United merekrut pemain asing baru Jay Joshua Herdman asal Selandia Baru untuk memperkuat tim menyambut musim kompetisi 2026/2027 di Gianyar, Bali, Selasa (18/8). (ANTARA/Bali United)
JawaPos.com - Bali United FC baru saja memastikan kedatangan gelandang asing anyar bernama Jay Joshua Herdman yang merupakan anak dari pelatih timnas Indonesia John Herdman, demikian dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (20/8).
Pemain kelahiran Invercargill, Selandia Baru, 14 Agustus 2004 tersebut diboyong Serdadu Tridatu dari klub Kanada, Cavalry FC.
Jay yang berposisi sebagai gelandang serang ini memiliki catatan karir dan perjalanan panjang di sepak bola Amerika Utara sebelum akhirnya hijrah ke Indonesia. Selain piawai mengatur serangan dari lini tengah, penggawa bertinggi 169 cm tersebut juga fleksibel dimainkan sebagai penyerang tengah maupun penyerang sayap kiri.
Awal perjalanan sepak bola Jay dimulai sejak ia berusia empat tahun bersama klub lokal Selandia Baru, Hibiscus Coast. Tak lama kemudian, ia diboyong keluarganya pindah ke Kanada pada usia delapan tahun seiring perkembangan karir kepelatihan sang ayah.
Setibanya di Kanada, Jay sempat membela Surrey United SC sebelum akhirnya memikat perhatian pemandu bakat Vancouver Whitecaps Academy pada Agustus 2017. Karirnya terus melesat hingga mendapat kesempatan berlatih dan bermain bersama tim utama Vancouver Whitecaps selama masa pramusim 2021 dan 2022.
Langkah profesional pertamanya datang pada Maret 2022 saat menandatangani kontrak bersama Whitecaps FC 2 di MLS Next Pro. Ia melakoni debut profesionalnya pada 26 Maret 2022 saat menghadapi Houston Dynamo 2 dan sempat dipercaya memegang ban kapten.
Konsistensi penampilannya bersama Whitecaps FC 2 berbuah perpanjangan kontrak untuk musim 2024. Sepanjang membela tim cadangan Vancouver Whitecaps tersebut, Jay sukses mengemas 46 penampilan, mencetak sembilan gol, dan menyumbangkan lima assist.
Performa impresif tersebut membuatnya beberapa kali dipanggil ke tim utama Vancouver Whitecaps melalui kesepakatan pinjaman jangka pendek pada awal 2024. Jay mencatatkan debut resminya di MLS saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Seattle Sounders FC pada 20 April 2024.
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