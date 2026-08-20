Anak Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Gabung Bali United, Langsung Debut Lawan Persib

Bali United mendatangkan Jay Herdman, anak pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Jay langsung debut melawan Persib Bandung. (instagram @baliunitedfc)
JawaPos.com – Bali United akhirnya menuntaskan kuota pemain asing untuk menghadapi Super League 2026-2027. Pemain asal Selandia Baru, Jay Joshua Herdman, menjadi nama terakhir yang didatangkan Serdadu Tridatu, julukan Bali United. Jay adalah anak dari pelatih Timnas Indonesia, John Herdman.
Kedatangan Jay diumumkan CEO Bali United Yabes Tanuri pada Selasa (18/8). Gelandang 22 tahun itu diproyeksikan menambah opsi di lini tengah sekaligus bisa dimainkan sebagai penyerang sayap.
“Kami berusaha memaksimalkan kuota pemain asing yang ada musim ini. Setelah berdiskusi dengan tim pelatih, Jay Herdman menjadi prioritas untuk menambah kekuatan komposisi pemain asing,” ujar Yabes.
Jay bukan pemain yang minim pengalaman. Sebelum merapat ke Bali United, dia memperkuat Cavalry FC yang berkompetisi di Canadian Premier League. Bersama klub tersebut, dia mencatatkan 36 penampilan dengan torehan satu gol dan lima assist.
Dua assist di antaranya dibuat pada musim ini. Sebelumnya, dia juga pernah memperkuat Whitecaps FC 2, Vancouver FC, dan Vancouver Whitecaps FC.
Jay juga punya catatan panjang di level internasional. Dia pernah memperkuat Timnas Selandia Baru U-20. Salah satu momen yang cukup dikenang terjadi saat dirinya membobol gawang Timnas Indonesia U-20 dalam PSSI Mini Tournament 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Menariknya, Jay tidak membutuhkan waktu lama untuk menjalani debut bersama Bali United. Beberapa jam setelah diperkenalkan, dia langsung dimainkan ketika Serdadu Tridatu menghadapi Persib Bandung dalam laga terakhir Dewata Challenge Series di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Selasa (18/8) malam lalu.
Herdman masuk pada menit ke-79. Meski hanya mendapat waktu sekitar 11 menit, Jay mampu memberikan sejumlah umpan yang membuka peluang bagi timnya.
Penampilan singkat tersebut mendapat apresiasi dari pelatih Bali United Johnny Jansen. Menurut dia, Herdman menunjukkan kemampuan yang bisa menjadi tambahan penting bagi permainan Serdadu Tridatu.
“Bisa dilihat dia bermain bola dengan baik. Saya pikir ini menjadi pilihan bagus buat kami untuk bisa membuat peluang dalam mencetak gol dan dia semakin menunjukkan perkembangan baik dalam tim,” ujar Jansen.
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Jawa Pos
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