Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 19 Agustus 2026 | 01.20 WIB

Jay Herdman Gabung Bali United, Jadi Kepingan Terakhir Pemain Asing Serdadu Tridatu

Rekrutan anyar Bali United Jay Herdman. (instagram @baliunitedfc) - Image

Rekrutan anyar Bali United Jay Herdman. (instagram @baliunitedfc)

JawaPos.com - Bali United resmi mengumumkan anak John Herdman, Jay Herdman, sebagai rekrutan anyar di bursa transfer Super League 2026/2027.

Gelandang berkebangsaan Selandia Baru itu sekaligus menjadi kepingan terakhir pemain asing Serdadu Tridatu, julukan Bali United.

Jay Herdman diperkenalkan secara resmi oleh Bali United pada Selasa (18/8).

Chief Executive Officer (CEO) Bali United Yabes Tanuri berharap putra John Herdman itu mampu mendongkrak performa Serdadu Tridatu di musim depan.

“Kami berusaha memaksimalkan kuota pemain asing yang ada musim ini mengingat akan bergulir kompetisi dan turnamen pendamping kompetisi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026 hingga 2027,” kata Yabes Tanuri, dilansir dari laman resmi Bali United, Selasa (18/8).

“Setelah berdiskusi dengan tim pelatih, Jay Herdman menjadi prioritas untuk menambah kekuatan komposisi pemain asing di musim ini. Semoga proses adaptasi dan kontribusi nyata bisa diberikan oleh Jay dalam membantu prestasi Bali United di musim ini,” sambung dia.

Bali United merekrut Jay Herdman dari Cavalry FC dengan skema transfer.

Pasalnya, gelandang berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak bersama klub asal Kanada tersebut hingga Desember 2026. Hanya saja, tidak diungkap berapa nominal transfer sang pemain.

Meski nominal transfernya tidak diungkap, Jay Herdman memiliki nilai pasar yang cukup tinggi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cedera usai Bela Timnas Indonesia, Sandy Walsh Absen Bela Persib Lawan Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Cedera usai Bela Timnas Indonesia, Sandy Walsh Absen Bela Persib Lawan Bali United

Selasa, 18 Agustus 2026 | 17.37 WIB

Johnny Jansen Akui Kualitas Persib, Bali United Tak Gentar - Image
Sepak Bola Indonesia

Johnny Jansen Akui Kualitas Persib, Bali United Tak Gentar

Selasa, 18 Agustus 2026 | 05.23 WIB

Irfan Jaya Siap Hadapi Persib, Bali United Punya Misi Khusus - Image
Sepak Bola Indonesia

Irfan Jaya Siap Hadapi Persib, Bali United Punya Misi Khusus

Selasa, 18 Agustus 2026 | 05.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors - Image
1

Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors

2

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

3

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League

7

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

8

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

9

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

10

Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore