Jay Herdman Gabung Bali United, Jadi Kepingan Terakhir Pemain Asing Serdadu Tridatu

JawaPos.com - Bali United resmi mengumumkan anak John Herdman, Jay Herdman, sebagai rekrutan anyar di bursa transfer Super League 2026/2027.

Gelandang berkebangsaan Selandia Baru itu sekaligus menjadi kepingan terakhir pemain asing Serdadu Tridatu, julukan Bali United.

Jay Herdman diperkenalkan secara resmi oleh Bali United pada Selasa (18/8).

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Chief Executive Officer (CEO) Bali United Yabes Tanuri berharap putra John Herdman itu mampu mendongkrak performa Serdadu Tridatu di musim depan.

“Kami berusaha memaksimalkan kuota pemain asing yang ada musim ini mengingat akan bergulir kompetisi dan turnamen pendamping kompetisi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2026 hingga 2027,” kata Yabes Tanuri, dilansir dari laman resmi Bali United, Selasa (18/8).

“Setelah berdiskusi dengan tim pelatih, Jay Herdman menjadi prioritas untuk menambah kekuatan komposisi pemain asing di musim ini. Semoga proses adaptasi dan kontribusi nyata bisa diberikan oleh Jay dalam membantu prestasi Bali United di musim ini,” sambung dia.

Bali United merekrut Jay Herdman dari Cavalry FC dengan skema transfer.

Pasalnya, gelandang berusia 22 tahun itu masih terikat kontrak bersama klub asal Kanada tersebut hingga Desember 2026. Hanya saja, tidak diungkap berapa nominal transfer sang pemain.