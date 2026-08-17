Johnny Jansen Akui Kualitas Persib, Bali United Tak Gentar

JawaPos.com – Pelatih Bali United Johnny Jansen mengakui Persib Bandung bukan lawan mudah. Namun, ia tidak ingin Serdadu Tridatu gentar dan justru menjadikan pertandingan tersebut sebagai kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan tim sebelum kompetisi resmi musim 2026/27.

Bali United akan menghadapi Persib pada pertandingan pamungkas Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam. Laga ini menjadi ujian terakhir bagi tim asuhan Jansen setelah menjalani rangkaian persiapan pramusim.

Sebelumnya, Bali United menghadapi Sabah FC pada 13 Agustus 2026. Serdadu Tridatu harus mengakui keunggulan klub asal Malaysia tersebut dengan skor 1-2.

Sabah kemudian bertemu Persib pada 15 Agustus. Persib berhasil meraih kemenangan sehingga duel Bali United kontra Maung Bandung menjadi pertandingan terakhir dalam rangkaian Dewata Challenge Series 2026.

Jansen menyadari kualitas Persib membuat pertandingan tersebut tidak akan mudah. Apalagi, Maung Bandung datang dengan status juara bertahan dan memiliki sejumlah pemain berkualitas setelah melakukan penambahan skuad.

"Saya pikir Persib memiliki kualitas dan mereka jawara musim lalu secara beruntun. Mereka memiliki pemain bagus, mendatangkan pemain berkelas dan seluruhnya terlihat mereka tim yang berkualitas," kata Johnny Jansen dikutip dari laman resmi klub.

Meski mengakui kekuatan lawan, Jansen tidak melihat Persib sebagai tim yang harus ditakuti. Ia justru ingin anak asuhnya memanfaatkan pertandingan tersebut untuk mengetahui hasil dari proses latihan dan persiapan yang telah dijalani.

Bali United tidak hanya menghadapi Sabah FC dan Persib selama pramusim. Sebelumnya, Jansen juga membawa tim menjalani sejumlah pertandingan secara tertutup, termasuk menghadapi Timnas Indonesia dan klub asal Kamboja, Visakha FC.

Rangkaian pertandingan tersebut menjadi bagian dari proses membangun tim. Jansen ingin setiap laga memberikan gambaran mengenai kondisi skuad sekaligus membantu Bali United meningkatkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.