Cedera usai Bela Timnas Indonesia, Sandy Walsh Absen Bela Persib Lawan Bali United

JawaPos.com - Salah satu pemain andalan Persib Bandung, Sandy Walsh, dipastikan absen saat timnya menghadapi Bali United di laga penutup Dewata Challenge Series 2026. Pasalnya, ia mengalami cedera usai membela Timnas Indonesia.

Persib Bandung punya modal bagus jelang menantang Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (18/8) pukul 20.30 WIB atau 19.30 WIB. Pasalnya skuad mereka telah komplet setelah bergabungnya tujuh pemain Timnas Indonesia.

Ketujuh pemain yang dimaksud adalah Sandy Walsh, Thom Haye, Beckham Putra, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, Eliano Reijnders, dan Marc Klok. Mereka semua baru bisa bergabung karena sebelumnya menjalani tugas negara bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

Dari barisan pemain baru, hanya Sandy Walsh yang dipastikan absen saat menghadapi Bali United karena masih menjalani pemulihan cedera yang dideritanya saat membela Timnas Indonesia.

"(Para pemain Timnas) sedikit ada jet leg. Semuanya siap diturunkan dan dalam kondisi baik kecuali Sandy. Cedera Sandy didapat di Timnas. Kami akan terus memantaunya dan saya pikir baru pekan depan dia siap bergabung di latihan bersama tim," kata pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, dipetik dari laman resmi, Selasa (18/8).

Dengan demikian, total saat ini ada lima pemain Persib Bandung yang dibalut cedera. Selain Sandy Walsh, empat pemain lainnya adalah Luciano Guaycochea, Berguinho, Dion Markx, dan Ramon Tanque.

Sementara untuk pertandingan melawan Bali United, Tolic mengisyaratkan akan melakukan rotasi. Juru taktik asal Kroasia itu kemungkinan bakal memainkan pemain Timnas Indonesia yang baru bergabung dengan skuad untuk mengukur kesiapannya.

"Kami akan memberikan kesempatan bermain untuk setiap pemain utamanya para pemain baru dan yang baru bergabung. Saya akan segera memasukkan mereka ke dalam tim agar mereka dapat menit bermain dan mengenal rekan-rekannya," ujar Tolic.