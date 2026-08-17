Irfan Jaya Siap Hadapi Persib, Bali United Punya Misi Khusus

JawaPos.com – Irfan Jaya memastikan dirinya siap menghadapi Persib Bandung dalam laga terakhir Dewata Challenge Series 2026. Penyerang sayap Bali United itu menyebut kondisi fisiknya semakin baik setelah menjalani persiapan sekitar dua bulan.

Pertandingan Bali United vs Persib akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (18/8) malam. Bagi Serdadu Tridatu, laga tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk mengukur kesiapan tim sebelum memasuki kompetisi resmi musim 2026/27.

"Kondisi fisik semakin baik karena kami sudah menjalani pramusim kurang lebih dua bulan. Secara pribadi, saya sudah siap untuk pertandingan besok melawan Persib," ujar Irfan dikutip dari laman resmi Bali United.

Persib bukan lawan yang mudah bagi Bali United. Karena itu, Irfan melihat pertandingan tersebut sebagai kesempatan bagi Serdadu Tridatu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tim setelah menjalani rangkaian persiapan.

Menurut Irfan, status laga sebagai pertandingan pramusim tidak mengurangi nilai penting duel tersebut. Bali United tetap bisa mengambil pelajaran dari pertandingan melawan salah satu tim kuat di kompetisi Indonesia.

"Persib adalah tim yang sangat bagus saat ini dan kami juga percaya akan kemampuan rekan-rekan tim Bali United. Meski laga pramusim, tapi dari sinilah kami bisa belajar untuk menjadi lebih baik sebelum kompetisi resmi," katanya.

Bali United sebelumnya sudah menghadapi Sabah FC dalam Dewata Challenge Series 2026. Namun, Serdadu Tridatu harus mengakui keunggulan klub asal Malaysia tersebut dengan skor 1-2.

Selain menghadapi Sabah FC, Bali United juga menjalani sejumlah pertandingan uji coba secara tertutup. Tim asuhan Johnny Jansen antara lain berhadapan dengan Timnas Indonesia dan klub asal Kamboja, Visakha FC.

Rangkaian pertandingan tersebut menjadi bagian dari proses persiapan Bali United menghadapi musim baru. Irfan berharap seluruh pengalaman dari laga-laga pramusim dapat membantu tim tampil lebih siap ketika kompetisi resmi dimulai.