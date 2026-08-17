Bursa Transfer! Striker Swedia Alexander Jeremejeff Makin Dekat ke Persija Jakarta

Striker asal Swedia, Alexander Jeremejeff, dilaporkan masuk radar Persija Jakarta. (Instagram/@alexjeremejeff)
JawaPos.com - Striker berkebangsaan Swedia, Alexander Jeremejeff, dilaporkan masuk radar klub Super League, Persija Jakarta. Jeremejeff bahkan diklaim akan melanjutkan kariernya di Indonesia.
Jeremejeff saat ini berstatus sebagai pemain klub kasta tertinggi Yunani, PAOK Salonika. Striker berusia 32 tahun itu juga masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2027.
Namun, akun media sosial instagram @paokcommunity melaporkan bahwa Jeremejeff sepakat untuk meninggalkan PAOK Salonika. Media tersebut melaporkan striker asal Swedia itu meninggalkan klub setelah menerima tawaran fantastis dari klub asal Jakarta, Indonesia, dalam hal ini Persija Jakarta.
“Penyerang asal Swedia tersebut resmi meninggalkan PAOK setelah menerima tawaran besar dari Jakarta, Indonesia. Ia akan melanjutkan kariernya di Indonesia,” tulis akun instagram tersebut, dikutip Senin (17/8/2026).
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Media asal Yunani, Nova Sports, juga telah melaporkan bahwa Jeremejeff akan meninggalkan PAOK Salonika. Eks striker Panathinaikos itu disebut tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub asal Indonesia.
“Penyerang berpengalaman tersebut sudah berpamitan kepada rekan-rekan setim dan anggota staf kepelatihan. Ia kini tinggal selangkah lagi menuju klub berikutnya dalam kariernya, yang menurut informasi akan berada di Indonesia!,” tulis Nova Sports dalam artikelnya.
Sementara itu, berdasarkan data dari laman Transfermarkt, Jeremejeff saat ini justru dikaitkan dengan klub raksasa Siprus, APOEL Nicosia, bukan Persija Jakarta. Bahkan peluang kepindahannya ke klub tersebut mencapai 65 persen.
Jika Jeremejeff ke Persija Jakarta, ia akan menjadi salah satu rekrutan termahal skuad Macan Kemayoran di bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, striker berpaspor Swedia itu memiliki nilai pasar Rp13,91 miliar.
Kualitas Jeremejeff dalam urusan merobek jaring gawang juga tak perlu diragukan lagi. Pada musim lalu, ia membukukan total 10 gol dan tiga assist dari 29 penampilannya di seluruh kompetisi, termasuk di Liga Eropa. Salah satu golnya bahkan dicetak dalam kompetisi kasta kedua antarklub Eropa tersebut.
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Jawa Pos
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