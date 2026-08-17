Gustavo Almeida Dikaitkan dengan Java United, The Jakmania: Persija Memang Butuh Striker Baru

Selebrasi Gustavo Almeida setelah cetak gol untuk Persija Jakarta saat kalah lawan Borneo FC. (Persija Jakarta)

JawaPos.com - Striker Persija Jakarta, Gustavo Almeida, dilaporkan masuk dalam radar Java United FC di bursa transfer Super League 2026/2027. The Jakmania pun bereaksi mengenai rumor tersebut.

Rumor tersebut dihembuskan oleh akun media sosial instagram Transfermarkt Indonesia, @transfermarkt.co.id. Namun, dalam unggahannya, akun tersebut tidak menjelaskan secara rinci apakah striker asal Brasil itu akan dipinjamkan atau ditebus oleh Java United.

Yang jelas, Gustavo Almeida saat ini masih terikat kontrak bersama Persija Jakarta hingga 30 Juni 2027. Penyerang berusia 30 tahun itu juga sedang menjalani pemusatan latihan skuad Macan Kemayoran di Thailand.

Jika Java United FC serius tertarik mendatangkan Gustavo Almeida, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam. Pasalnya, bomber asal Brasil itu saat ini memiliki nilai pasar sebesar Rp 4,78 miliar.

Mengenai rumor tersebut, Rizqi Ariandi yang merupakan salah satu pendiri Jakmania Sukabumi Bersatu, mendukung Persija Jakarta untuk melepas Gustavo Almeida. Salah satu alasannya karena striker asal Brasil itu sering dihantui cedera.

“Gue sih mendukung ya Gustavo dilepas atau dipinjamkan ke Java United. Menurut gue Persija memang harus mencari striker yang lebih fresh, ya. Selain itu, Gustavo juga seringkali cedera dan ini akan merugikan Persija jika sedang berada di momen-momen krusial,” kata Rizqi kepada Jawapos.com, Minggu (17/8/2026).

Rizqi menilai kepindahan Gustavo Almeida akan menjadi langkah yang bagus bagi kedua belah pihak. Bagi Persija Jakarta, mereka bisa mendatangkan striker asing baru yang diharapkan dapat mendongkrak kualitas tim Ibu Kota di musim depan.

“Jadi kepindahan Gustavo ini merupakan langkah yang bagus untuk kedua pihak. Bagi Persija, ada slot untuk striker baru, bagi Gustavo ya dia ada tim untuk melanjutkan kariernya,” ujarnya.

“Kemungkinan dilepasnya Gustavo juga artinya Persija yakin dengan striker asing baru yang akan didatangkan. Mudah-mudahan pemain itu sesuai ekspektasi, atau bahkan melebihi harapan,” sambung dia.

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Sementara, Persija Jakarta diketahui masih akan mendatangkan beberapa pemain jelang bergulirnya Super League 2026/2027. Striker asing asal Swedia, Alexander Jeremejeff dilaporkan masuk radar skuad Macan Kemayoran.