Isen Mulang Kalteng FC Tambah Kekuatan, Datangkan Firman Ramadhan dari Persijap Jepara

JawaPos.com - Isen Mulang FC kembali menambah kekuatan dengan mendatangkan bek kiri Firman Ramadhan dari Persijap Jepara untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/27.

Kedatangan Firman Ramadhan diumumkan melalui media sosial resmi Isen Mulang FC.

Firman Ramadhan disambut sebagai bagian baru dari keluarga klub dan diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan baru Isen Mulang FC di Bumi Tambun Bungai.

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Firman diproyeksikan untuk menambah pilihan di sektor kiri pertahanan.

Selain memiliki kemampuan bertahan, kehadirannya juga diharapkan bisa memberikan fleksibilitas dalam skema permainan yang diterapkan tim.

Sebelum bergabung dengan Isenmulang Kalteng FC, Firman memperkuat Persijap Jepara.

Pada musim sebelumnya, dia tercatat tampil dalam 15 pertandingan dengan total 939 menit bermain.

Catatan tersebut menjadi modal bagi Firman untuk melanjutkan perjalanan karirnya bersama klub barunya.