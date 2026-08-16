Shayne Pattynama Move On dari Timnas, Jadi Kunci Persija Jakarta

JawaPos.com – Bek kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, memilih move on seusai gagal total bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Ia kini fokus menjalani pemusatan latihan (TC) di Bangkok, Thailand bersama klubnya, Persija Jakarta.

Timnas Indonesia harus menerima hasil yang jauh dari kata memuaskan di Piala AFF 2026. Skuad Garuda harus tersingkir setelah finis di peringkat ketiga Grup A dengan perolehan tujuh poin, hasil dua kali menang, satu imbang dan satu kalah.

Seusai kembali dari skuad Timnas Indonesia, para pemain lantas kembali ke klub masing-masing. Shayne Pattynama kembali ke skuad berjuluk Macan Kemayoran bersama lima pemain lain meliputi Jordi Amat, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan dan penjaga gawang Nadeo Argawinata.

Shayne Pattynama sudah melupakan hasil mengecewakan bersama Timnas Indonesia dan fokus bersama klubnya. Justru kekecewaan bersama Tim Merah Putih dijadikannya sebagai bahan bakar motivasi dalam menatap musim depan.

“Selalu menyenangkan bisa kembali ke tim ini lagi. Kami mendapat jatah libur dua hari setelah dari tim nasional. Bagi saya, tentu saja mengecewakan karena kami harus gugur (bersama Timnas Indonesia dari Piala AFF 2026),” kata Shayne Pattynama, dipetik dari laman resmi klub, Minggu (16/8).

Shayne Pattynama juga mengambil hikmah dari kegagalan bersama Timnas Indonesia di turnamen Asia Tenggara tersebut. Menurutnya, menit bermain di bawah asuhan John Herdman menjadi pembelajaran yang bisa dimanfaatkan di level klub jelang bergulirnya Super League 2026/2027.

“Tapi saya mendapatkan banyak menit bermain yang bagus di sana. Tapi saya mendapat banyak menit bermain yang bagus di sana, dan kami harus belajar dari situ. Namun sekarang waktunya fokus kembali ke Persija jadi saya senang bisa kembali,” tutur Shayne Pattynama.

Baca Juga:Shayne Pattynama Senang Kembali Bergabung Bersama Persija

Shayne Pattynama dan rekan-rekan sesama punggawa Timnas Indonesia tidak langsung mendapat menu latihan yang sama dengan pemain Persija lainnya. Mereka harus terlebih dahulu menjalani program untuk mengembalikan kebugaran fisiknya.