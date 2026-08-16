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Antara
Minggu, 16 Agustus 2026 | 22.08 WIB

Shayne Pattynama Senang Kembali Bergabung Bersama Persija

Pemain Persija Jakarta Shayne Pattynama. (Dok. Persija) - Image

Pemain Persija Jakarta Shayne Pattynama. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Pemain Persija Jakarta Shayne Pattynama mengaku senang bisa kembali bergabung bersama timnya setelah membela timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026.

Shayne Pattynama dan rekan-rekan setimnya itu terlihat di Thailand, tempat Persija menjalani pemusatan latihan, pada Jumat (14/8) dan menjalani latihan keesokan harinya.

“Selalu menyenangkan bisa kembali ke tim ini lagi. Kami mendapat jatah libur dua hari setelah dari tim nasional," kata Shayne Pattynama, dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (16/8).

Bek sayap kiri berusia 28 tahun itu mengaku kecewa setelah dia tak sanggup membawa Indonesia memenangkan trofi turnamen yang biasa dikenal dengan Piala AFF tersebut.

Indonesia, yang sudah enam kali menembus final, bahkan tak sanggup lolos ke semifinal setelah menempati peringkat tiga klasemen Grup A dengan tujuh poin.

Kendati demikian, ada kebanggaan tersendiri dari Pattynama setelah bermain di turnamen itu karena dia mendapatkan banyak menit bermain.

Dia tercatat tampil empat kali dari empat laga tim Garuda, dengan hanya satu kali dirinya tak bermain sebagai starter.

"Bagi saya, tentu saja mengecewakan karena kami harus gugur (timnas di fase grup). Tapi, saya mendapatkan banyak menit bermain yang bagus di sana dan kami harus belajar dari situ. Namun, sekarang waktunya fokus kembali ke Persija, jadi saya senang bisa kembali,” kata Pattynama.

Dia mengaku akan bekerja keras di sesi pemusatan latihan ini untuk mendapatkan kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong, pelatih yang sudah ia kenal di timnas Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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