6 Pemain Timnas Indonesia Kembali ke Persija, Shayne Pattynama Siap Kerja Keras

JawaPos.com - Enam pemain Persija Jakarta, yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026, akhirnya bergabung dengan rekan-rekannya dalam training camp di Bangkok, Thailand.

Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, dan Nadeo Argawinata tiba dalam kondisi baik. Keenamnya langsung mengikuti sesi latihan keenam Persija yang berlangsung pada Sabtu (15/8/2026).

Meski sudah kembali ke klub, enam pemain tersebut belum langsung mendapat menu latihan yang sama dengan pemain lainnya.

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Tim pelatih Persija memberikan program khusus untuk membantu mengembalikan kondisi fisik mereka setelah menjalani rangkaian pertandingan bersama Timnas Indonesia.

Shayne Pattynama menjadi salah satu pemain yang menyambut antusias kembalinya dirinya ke Persija. Bek kiri tersebut mengaku kecewa karena perjalanan Timnas Indonesia harus berakhir di fase grup ASEAN Championship 2026.

Namun, pengalaman selama membela tim nasional tetap menjadi modal berharga bagi Shayne. Ia merasa mendapat menit bermain yang cukup dan kini ingin segera mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri bersama Persija.

“Selalu menyenangkan bisa kembali ke tim ini lagi. Kami mendapat jatah libur dua hari setelah dari tim nasional. Bagi saya, tentu saja mengecewakan karena kami harus gugur di fase grup. Tapi, saya mendapatkan banyak menit bermain yang bagus di sana dan kami harus belajar dari situ,” ujar Shayne.

Setelah mendapatkan waktu istirahat, Shayne juga berusaha menjaga kesiapan fisik dan mental sebelum kembali ke training camp Persija. Ia menyadari program latihan bersama Macan Kemayoran akan kembali menuntut kerja keras.