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Andre Rizal Hanafi
Senin, 17 Agustus 2026 | 12.53 WIB

Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 Ramai, UMKM Lokal Ikut Kebagian Berkah

Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 ramai dan dorong UMKM lokal kenalkan produk di Malang. (Istimewa) - Image

Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 ramai dan dorong UMKM lokal kenalkan produk di Malang. (Istimewa)

JawaPos.com - Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola usia muda tap juga di luar lapangan dengan hadirnya puluhan pelaku UMKM serta tenant sponsor.

Area festival menjadi salah satu titik yang ramai didatangi peserta, orang tua, hingga official tim.

Mereka bisa menemukan berbagai kebutuhan selama mengikuti kegiatan, mulai dari makanan, minuman, produk kesehatan, hingga kopi.

Salah satu tenant yang cukup mencuri perhatian adalah Madu Bee Honey Bee. UMKM dari Bumiayu, Kota Malang, tersebut menawarkan sejumlah produk olahan madu, termasuk madu murni dan sarang madu atau honeycomb.

Perwakilan Madu Bee Honey Bee Nadila Agnesia mengatakan, sarang madu menjadi salah satu produk yang banyak diminati anak-anak.

Selain rasanya manis, cara mengonsumsi honeycomb secara langsung juga membuat produk tersebut menarik perhatian.

"Sarang madu ini sangat diminati anak-anak karena unik dan bisa langsung dimakan di tempat," ujar Nadila.

Selain honeycomb, madu multiflora juga banyak dipilih orang tua.

Produk tersebut menjadi salah satu alternatif yang dibeli untuk menemani kebutuhan anak selama mengikuti rangkaian pertandingan dan aktivitas festival.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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