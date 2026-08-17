Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 Ramai, UMKM Lokal Ikut Kebagian Berkah

Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 ramai dan dorong UMKM lokal kenalkan produk di Malang. (Istimewa)
JawaPos.com - Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola usia muda tap juga di luar lapangan dengan hadirnya puluhan pelaku UMKM serta tenant sponsor.
Area festival menjadi salah satu titik yang ramai didatangi peserta, orang tua, hingga official tim.
Mereka bisa menemukan berbagai kebutuhan selama mengikuti kegiatan, mulai dari makanan, minuman, produk kesehatan, hingga kopi.
Salah satu tenant yang cukup mencuri perhatian adalah Madu Bee Honey Bee. UMKM dari Bumiayu, Kota Malang, tersebut menawarkan sejumlah produk olahan madu, termasuk madu murni dan sarang madu atau honeycomb.
Perwakilan Madu Bee Honey Bee Nadila Agnesia mengatakan, sarang madu menjadi salah satu produk yang banyak diminati anak-anak.
Selain rasanya manis, cara mengonsumsi honeycomb secara langsung juga membuat produk tersebut menarik perhatian.
"Sarang madu ini sangat diminati anak-anak karena unik dan bisa langsung dimakan di tempat," ujar Nadila.
Selain honeycomb, madu multiflora juga banyak dipilih orang tua.
Produk tersebut menjadi salah satu alternatif yang dibeli untuk menemani kebutuhan anak selama mengikuti rangkaian pertandingan dan aktivitas festival.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi