Gandeng Ultras Malang untuk Casual Wear, Ada Kontribusi dari Penjualan untuk Arema FC

Arema FC gandeng Ultras Malang sebagai penyedia casual wear official 2026/27. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC menggandeng brand lokal Ultras Malang sebagai penyedia official casual wear untuk skuad Singo Edan pada musim 2026/27. Kolaborasi ini membuat produk buatan Malang tersebut akan menjadi bagian dari aktivitas tim di luar pertandingan.
Kerja sama Arema FC dan Ultras Malang resmi berlangsung di Kandang Singa, kantor Arema FC, Rabu (12/8). Kesepakatan tersebut berlaku selama satu musim kompetisi.
Manajer Store Arema FC Tjiptadi Purnomo mengatakan, Ultras Malang akan memenuhi kebutuhan pakaian kasual pemain dan ofisial ketika mereka menjalani berbagai kegiatan non pertandingan.
Casual wear tersebut nantinya digunakan dalam sejumlah agenda, termasuk perjalanan tandang atau awayday hingga aktivitas pemain ketika menuju stadion.
Meski demikian, kerja sama ini tidak mengubah posisi apparel utama Arema FC. Untuk perlengkapan pertandingan serta kebutuhan konferensi pers sebelum dan sesudah laga, Singo Edan tetap menggunakan produk dari Etams.
“Kalau untuk casual wear, pemain dan tim bersama Ultras,” ujar Tjiptadi.
Pemilihan Ultras Malang sebagai mitra juga memiliki alasan tersendiri.
Brand lokal tersebut dinilai sudah cukup dikenal di Malang dan mempunyai kedekatan dengan Aremania. Ultras Malang bahkan pernah menjadi apparel Arema FC pada era Rise To Fight pada 2012-2013.
Pembicaraan mengenai kerja sama ini sebenarnya sudah dimulai sejak musim sebelumnya. Namun, kolaborasi tersebut baru bisa direalisasikan untuk musim 2026/27.
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