Jadwal Arema FC di Pekan Pertama Super League 2026/2027! Marcos Santos Ditantang Tim Promosi

Arema FC akan mengawali Super League 2026/2027 dengan menjamu tim promosi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan. (Dok. Arema)
JawaPos.com — Arema FC akan mengawali Super League 2026/2027 dengan menghadapi tim promosi Isenmulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan, Jumat (4/9/2026) pukul 15.30 WIB.
Laga ini menjadi ujian pertama pasukan Marcos Santos setelah tampil dalam lima pertandingan Piala Presiden 2026 dan mencapai babak semifinal.
Arema FC memasuki Super League 2026/2027 dengan modal pengalaman lima pertandingan di Piala Presiden 2026.
Perjalanan Singo Edan terhenti di semifinal setelah kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya, tetapi performa selama turnamen dinilai memberikan perkembangan penting bagi skuad.
Pelatih Arema FC Marcos Santos menilai rangkaian pertandingan tersebut menjadi kesempatan berharga untuk meningkatkan kesiapan tim.
“Lima pertandingan di turnamen pramusim sangat membantu proses kami. Selama turnamen, tim terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya,” kata pelatih asal Brasil tersebut.
Kini Arema FC harus mengubah modal positif dari pramusim menjadi hasil di kompetisi resmi.
Isenmulang Kalteng FC menjadi lawan pertama yang akan mengukur sejauh mana perkembangan skuad Marcos Santos mampu diterapkan dalam persaingan Super League.
Pertandingan di Stadion Kanjuruhan juga memiliki arti penting bagi Arema FC karena musim baru dimulai dengan tantangan dari tim promosi.
Tiga poin pada laga pembuka tentu menjadi target penting untuk membangun kepercayaan diri sebelum menghadapi rangkaian pertandingan berikutnya.
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