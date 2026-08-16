Lihat Bakat Muda di Festival Grassroot Arema FC, Marcos Santos Dorong Pembinaan Berkelanjutan

JawaPos.com - Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan apresiasi terhadap gelaran Festival Akademi Arema FC Grassroot 2026 di ARG Soccerfield, Lawang, Sabtu (15/8).

Festival tersebut menjadi wadah bagi para pemain usia dini untuk mendapatkan pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan mereka sejak usia muda.

Ratusan pesepak bola cilik ambil bagian dalam kegiatan yang digelar di tiga lapangan tersebut.

Marcos Santos hadir melihat jalannya pertandingan. Pelatih Arema FC itu datang bersama Asisten Pelatih Andre Caldas, pemain Arema FC Julian Guevara, serta General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi.

Keberadaan mereka membuat suasana festival semakin semarak.

Marcos dan Andre Caldas tampak serius mengamati pertandingan yang dimainkan para peserta. Beberapa kali keduanya juga berdiskusi ketika melihat aksi menarik dari pemain-pemain muda.

Bagi Marcos, kegiatan seperti ini memiliki peran penting dalam proses pembinaan sepak bola.

Menurut dia, kompetisi usia dini bukan sekadar tempat anak-anak bermain dan mengejar kemenangan, tetapi juga bagian dari proses pendidikan serta pembentukan karakter.