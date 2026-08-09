Isen Mulang Kalteng FC Tambah Tiga Pemain Belakang dan Sayap Brasil

Isen Mulang Kalteng FC. (Istimewa)
JawaPos.com - Isen Mulang Kalteng FC mulai menunjukkan keseriusan menyambut kompetisi musim 2026/27. Klub asal Kalimantan Tengah itu bergerak aktif di bursa transfer dengan mendatangkan tiga pemain asing asal Brasil.
Ketiga pemain tersebut adalah Douglas Cruz, Rafael Ribeiro, dan Vinicius Baiano. Mereka memiliki posisi serta karakter berbeda sehingga diharapkan bisa menambah kekuatan Isen Mulang Kalteng FC di sejumlah sektor.
Kehadiran para pemain asal Brasil tersebut juga menjadi bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif untuk menghadapi musim baru.
Douglas Cruz menjadi salah satu nama yang menarik perhatian. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu sudah cukup mengenal atmosfer sepak bola Indonesia.
Sebelumnya, Douglas memperkuat PSPS Pekanbaru setelah bergabung pada Juli 2025 dengan status bebas transfer. Penampilannya bersama klub tersebut terbilang cukup konsisten.
Sepanjang musim, bek asal Brasil itu mencatatkan 31 penampilan dengan torehan empat gol dan tiga assist. Ia juga menghabiskan lebih dari 2.600 menit di atas lapangan.
Catatan tersebut cukup menonjol mengingat Douglas bermain di posisi bek tengah. Sebelum kembali memperkuat PSPS Pekanbaru, ia sempat bergabung dengan Persijap Jepara pada Januari 2026.
Selain Douglas, Isen Mulang Kalteng FC juga mendatangkan Rafael Ribeiro. Bek berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan julukan "The Wall from Brazil".
Rafael memiliki pengalaman bermain di luar Brasil dan terakhir tercatat memperkuat Delhi FC atau SC Delhi di kompetisi kasta teratas India. Pengalamannya diharapkan bisa memberikan tambahan ketenangan di lini belakang.
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