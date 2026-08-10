Muhammad Ridwan Tinggalkan Semen Padang, Kini Bergabung dengan Isen Mulang Kalteng FC

JawaPos.com - Isen Mulang Kalteng FC kembali menambah kekuatan untuk menghadapi musim kompetisi mendatang. Klub asal Kalimantan Tengah itu resmi mendatangkan penyerang Muhammad Ridwan.

Kabar tersebut disampaikan Isen Mulang Kalteng FC melalui akun media sosial resmi klub. Dalam unggahannya, klub menyambut kedatangan Ridwan sebagai bagian baru dari keluarga besar mereka.

"Selamat datang di Bumi Tambun Bungai Muhammad Ridwan. Selamat datang di keluarga besar Isen Mulang Kalteng FC, Ridwan. Semoga perjalanan baru ini dipenuhi dengan kesuksesan dan pencapaian yang membanggakan," tulis pihak klub.

Baca Juga:Isen Mulang Kalteng FC Tambah Tiga Pemain Belakang dan Sayap Brasil

Kehadiran Ridwan menjadi salah satu langkah Isen Mulang Kalteng FC dalam memperkuat sektor depan. Pengalaman sang pemain di kompetisi nasional diharapkan bisa menambah pilihan bagi tim dalam mengarungi persaingan musim depan.

Sebelum bergabung dengan Isen Mulang Kalteng FC, Ridwan tercatat menjadi bagian dari Semen Padang FC sejak Juli 2024. Bersama klub berjuluk Kabau Sirah tersebut, penyerang itu mendapatkan kesempatan tampil dalam 16 pertandingan dan mencetak tiga gol.

Catatan tersebut menjadi modal bagi Ridwan untuk memulai petualangan baru bersama Isen Mulang Kalteng FC. Selain kemampuan mencetak gol, pengalamannya bersama Semen Padang diharapkan bisa membantu tim menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Ridwan sendiri menyambut kepindahannya dengan antusias. Ia mengaku senang sekaligus merasa terhormat bisa menjadi bagian dari proyek yang sedang dibangun Isen Mulang Kalteng FC.

"Saya sangat senang dan terhormat bisa bergabung dengan Isen Mulang Kalteng FC," kata Ridwan.