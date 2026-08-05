Timnas Indonesia Ingin Menang! Reaksi Rizky Ridho usai Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026

Rizky Ridho saat laga melawan Vietnam. (Dok. Rizky Ridho)
JawaPos.com - Rizky Ridho bereaksi setelah Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak dari Vietnam di Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor 0-3 tersebut dimainkan di Stadion Pakansari, Senin (3/8).
Melalui sosial media, Rizky Ridho menuliskan bahwa pemain Timnas Indonesia sebenarnya tidak ingin kalah saat melawan Vietnam. Dia merasa para suporter harusnya mendapatkan hasil yang lebih baik di laga kemarin malam.
"Tidak ada satu pun pemain yang ingin kalah terlebih saat membela tim nasional. Waktu yang tepat untuk terus tetap melangkah bersama. Untuk masyarakat Indonesia, kalian layak mendapatkan yang lebih baik dari pertandingan semalam," tulis Rizky Ridho di Instagram.
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Pada laga melawan Vietnam, Rizky Ridho kembali menjadi starter di lini belakang Timnas Indonesia. Dia berduet dengan rekan setimnya di Persija Jakarta yaitu Jordi Amat dan Shayne Pattynama.
Performa Ridho bisa dikatakan kurang apik yang membuatnya mendapatkan rating 5,5 dari Fotmob. Di laga tersebut, bek yang menjadi kapten Timnas Indonesia itu melakukan satu kesalahan yang berbuah gol untuk Vietnam.
Secara statistik, Ridho mampu menunjukkan performanya yang tangguh. Bek 24 tahun tersebut mencatatkan satu intersepsi, tiga sapuan, satu blok, dan satu tekel.
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Selain itu, mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut juga tangguh dalam duel. Ridho berhasil memenangkan dua duel udaranya dan dua duelnya di lapangan. Menarik dinantikan, penampilannya di laga melawan Singapura pada 7 Agustus nanti.
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