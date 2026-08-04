Justin Hubner Sindir Vietnam usai Timnas Indonesia Kalah, Janji Balas di Turnamen Resmi FIFA

JawaPos.com - Kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam dalam laga yang tidak masuk kalender resmi FIFA masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Tak hanya suporter, bek Timnas Indonesia Justin Hubner juga ikut memberikan tanggapan yang langsung menarik perhatian publik.

Melalui kolom komentar pada unggahan akun SeasiaGoal yang membahas kemenangan Vietnam, Justin Hubner menyampaikan ucapan selamat kepada lawan. Namun, pemain yang kini berkarier di Eropa itu juga menyisipkan pesan yang dianggap sebagai tantangan untuk pertemuan berikutnya.

"Di turnamen yang tidak resmi FIFA, kalian bermain sangat bagus. Selamat ya. Kita akan ketemu lagi di kompetisi resmi," tulis Justin Hubner disertai emoji jempol.

Baca Juga:Juventus Ajukan Tawaran EUR 17 Juta untuk Bek Bologna Jhon Lucumi

Komentar tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial. Banyak pendukung Timnas Indonesia yang memberikan dukungan kepada Hubner dan menilai pernyataan itu menunjukkan kepercayaan diri sekaligus motivasi untuk membalas hasil buruk saat menghadapi Vietnam.

Di sisi lain, sejumlah warganet Vietnam juga ikut merespons komentar bek berusia 22 tahun tersebut. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk sportivitas karena tetap mengucapkan selamat, sementara yang lain menilai Hubner sedang memanaskan rivalitas kedua negara.

Rivalitas Indonesia dan Vietnam memang semakin sengit dalam beberapa tahun terakhir. Kedua tim kerap bertemu di berbagai ajang Asia Tenggara maupun level Asia.

Setiap pertemuan hampir selalu berlangsung ketat dan mendapat perhatian besar dari pencinta sepak bola di kawasan. Pernyataan Hubner juga menegaskan bahwa dirinya lebih menaruh perhatian pada pertandingan yang masuk kalender resmi FIFA.

Laga resmi memiliki arti penting karena berpengaruh terhadap perolehan poin ranking FIFA serta menjadi bagian dari kompetisi yang diakui secara internasional. Meski Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam kali ini, komentar Hubner menunjukkan semangat tim belum surut.