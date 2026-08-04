John Herdman Minta Maaf Usai Timnas Indonesia Dibantai Vietnam di Piala AFF 2026

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman minta maaf setelah skuad Garuda dipermalukan Vietnam. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyampaikan permohonan maaf usai timnya menelan kekalahan telak dari Vietnam. Dia juga mengakui lawannya bermain lebih baik ketimbang anak asuhnya.
Timnas Indonesia menelan kekalahan telak saat menjamu Vietnam dengan skor 0-3 di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB. Tiga gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Nguyen Van Vi (6’), Nguyen Hai Long (14'), dan Rafaelson (71').
Pasca pertandingan, Herdman memberikan pujian kepada skuad The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam. Pasalnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu berhasil menampilkan performa apik meski bermain sebagai tim tamu.
“Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Vietnam. Bermain di Indonesia bukanlah hal yang mudah dan bukan tempat yang gampang untuk meraih kemenangan. Jadi, saya memberikan apresiasi kepada mereka. Mereka pantas mendapatkan tiga poin malam ini," kata Herdman dalam konferensi pers usai laga, Senin (3/8).
Herdman mengakui kalau hasil ini memang menjadi tanggung jawab penuh dia sebagai pelatih kepala. Dia menyadari pula, Timnas Vietnam jauh tampil lebih baik ketimbang skuadnya.
“Saya juga merasa kami harus bertanggung jawab atas apa yang memang menjadi tanggung jawab kami. Penampilan kami malam ini tidak cukup baik. Secara taktik, mereka bermain lebih baik daripada kami,” ujar dia.
Meski demikian, Herdman menegaskan bahwa hasil kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Juru taktik asal Inggris itu meminta anak asuhnya segera bangkit dan mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut.
Terlebih, Timnas Indonesia juga masih dalam persaingan perebutan tiket semifinal. Skuad Garuda masih menyisakan satu laga melawan Singapura yang akan menjadi penentu nasib mereka di turnamen bergengsi se-ASEAN tersebut.
"Kami masih berada dalam persaingan. Para suporter juga masih berjuang bersama kami. Kami akan pergi ke Singapura dengan satu tekad yang sangat jelas, yaitu memenangkan pertandingan," tegas Herdman.
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