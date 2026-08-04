Timnas Indonesia Kalah, Nadeo Argawinata Perpanjang Rekor Tak Pernah Menang Lawan Vietnam

Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata. (Dok. Nadeo Argawinata)
JawaPos.com - Nadeo Argawinata perpanjang rekor tidak pernah menang saat dirinya membela Timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Kali ini, kekalahan dirasakan dengan skor 0-3 ketika bermain di Stadion Pakansari, Senin (3/8).
Sejak debut bersama Timnas Indonesia pada 2021, Nadeo Argawinata sudah sering bertemu dengan Vietnam. Melansir Transfermarkt, dia bertemu Vietnam dalam tujuh pertandingan dan lima laga diantaranya bermain sebagai starter.
Dari lima laga tersebut, Nadeo Argawinata tidak pernah berhasil membawa Timnas Indonesia menang melawan Vietnam. Kiper baru Persija Jakarta tersebut mengalami tiga kekalahan dan dua hasil imbang.
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Sembilan gol bersarang di gawang Nadeo ketika menghadapi Vietnam. Di laga pertamanya melawan Vietnam, dia kebobolan empat gol saat Kualifikasi Piala Asia pada 2021.
Di pertemuan kedua, Nadeo kebobolan dua gol saat semifinal Piala AFF 2023. Mantan kiper Borneo FC tersebut, menambah koleksi kebobolannya saat gawangnya dibobol tiga gol di laga kemarin malam.
Meski kebobolan sembilan gol, Nadeo sempat menampilkan performa apiknya melawan Vietnam. Dia berhasil melakukan dua clean sheet ketika bertemu Piala AFF 2021 dan semifinal leg pertama Piala AFF 2023.
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Kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam membuat performa Nadeo menjadi sorotan. Melansir Fotmob, dia menjadi pemain dengan rating 5,2 atau yang paling rendah dari seluruh pemain.
Secara statistik, Nadeo melakukan tiga penyelamatan selama bermain 90 menit. Sayangnya, dia juga kebobolan tiga gol yang tidak mampu ditepisnya dengan baik.
Performa Nadeo Argawinata menghadapi Vietnam, menarik dinantikan, penampilannya di laga melawan Singapura pada 7 Agustus.
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