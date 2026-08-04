Dikritik Netizen, Nadeo Argawinata Tidak Menutup Kolom Komentar akun Instagram

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata menjadi salah satu pemain yang paling banyak disorot setelah kekalahan Garuda dari Vietnam pada laga Piala AFF 2026. Dalam pertandingan di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8), Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3.

Hasil tersebut memicu beragam reaksi dari para pendukung Timnas Indonesia. Sebagian besar sorotan mengarah kepada penampilan Nadeo Argawinata yang dinilai kurang maksimal dalam mengawal gawang Tim Garuda di piala AFF.

Beberapa momen memperlihatkan Nadeo Argawinata kesulitan mengantisipasi arah bola sehingga kebobolan tiga gol pada laga yang sangat menentukan itu. Berdasar data statistik pertandingan, Nadeo memperoleh nilai 5,2. Angka tersebut menjadi salah satu yang terendah di skuad Indonesia pada pertandingan tersebut dan semakin memperkuat perbincangan di media sosial.

Tak lama setelah laga usai, akun Instagram milik Nadeo, @nadeoargawinata, langsung dibanjiri komentar dari netizen. Ada yang menyampaikan kritik terhadap penampilannya, ada pula yang memberikan dukungan agar sang penjaga gawang bisa segera bangkit pada pertandingan berikutnya.

Menariknya, di tengah derasnya komentar yang masuk, Nadeo tidak memilih menutup kolom komentar di unggahan Instagram miliknya. Hingga artikel ini ditulis, kolom komentar masih dapat diakses oleh publik.

Keputusan tersebut mendapat perhatian tersendiri. Di saat banyak atlet atau figur publik memilih membatasi komentar untuk menghindari serangan warganet setelah hasil buruk, Nadeo justru membiarkan ruang diskusi tetap terbuka.

Sikap itu dinilai sebagai bentuk keterbukaan dalam menerima berbagai respons dari publik, baik berupa kritik, masukan, maupun dukungan. Meski begitu, tidak sedikit pula pendukung Timnas Indonesia yang mengingatkan agar kritik tetap disampaikan secara wajar dan tidak berubah menjadi serangan pribadi.

Dalam sepak bola, performa seorang pemain memang sering menjadi sorotan ketika tim mengalami kekalahan, terlebih untuk seorang penjaga gawang yang posisinya sangat krusial. Namun, hasil pertandingan tentu merupakan tanggung jawab seluruh tim, bukan hanya satu individu.