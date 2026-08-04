Banjir Kritik Usai Timnas Indonesia Digulung Vietnam, Rizky Ridho: Saya Terima Itu

JawaPos.com - Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, angkat bicara mengenai banjir kritik yang diterimanya usai timnya kalah dari Vietnam dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Menurutnya, kritik merupakan hal yang wajar dalam sepak bola dan sebagai pemain, ia siap menerimanya.

Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB. Tiga gol yang bersarang ke gawang skuad Garuda dicetak lewat aksi Nguyen Van Vi (6'), Nguyen Hai Long (14'), dan Rafaelson (71').

Pasca pertandingan, jagat dunia maya ramai menyoroti kekalahan telak yang diderita Timnas Indonesia dari Vietnam. Tak sedikit juga warganet yang memberikan kritikan langsung kepada Rizky Ridho, karena dinilai tampil sangat buruk dalam pertandingan tersebut.

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“Mungkin itu (kritikan) hal normal di sepak bola, karena ketika kita bermain jelek, pasti komentar datang juga. Dan saya terima itu,” kata Rizky Ridho dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Vietnam, Senin (3/8).

Sebagai pemain profesional, Rizky Ridho menegaskan akan menerima kritikan yang mengarah kepadanya. Namun, ia juga tak ingin terlalu larut dalam situasi tersebut.

“Saya akan terima kritik-kritik baik untuk saya sendiri, dan ketika kritik itu sudah menjurus ke hal yang di lain-lain, saya enggak akan peduli. Jadi, terima kasih masukannya, saya akan terima,” ucap Rizky Ridho.

Rizky Ridho menyadari bahwa dirinya melakukan sejumlah kesalahan sepanjang pertandingan, termasuk kesalahan di awal laga yang berujung pada gol pembuka Vietnam. Namun, ia menegaskan akan mengevaluasi diri agar tidak melakukan kesalahan serupa pada laga berikutnya.

“Saya tahu saya salah dan saya akan move on untuk pertandingan

Singapura agar saya kedepannya bisa lebih baik lagi,” tegas pemain Persija Jakarta itu.