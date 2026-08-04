Reaksi Erick Thohir Usai Saksikan Timnas Indonesia Dibantai Vietnam di Pakansari

JawaPos.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui Vietnam merupakan tim yang tangguh usai Timnas Indonesia menelan kekalahan dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Namun, Erick percaya pelatih John Herdman bisa membawa Skuad Garuda bangkit di laga berikutnya.

Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-3 saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8/2026) malam WIB. Gol-gol kemenangan tim berjuluk The Golden Star Warriors itu dicetak lewat aksi Nguyen Van Vi (6'), Nguyen Hai Long (14'), dan Rafaelson (71').

Erick pun menyaksikan langsung kekalahan menyakitkan tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini mengakui Vietnam merupakan lawan tim yang tangguh dengan statusnya sebagai juara bertahan.

“Memang kan tim Vietnam tim yang tangguh, kompak, dan

dia (Vietnam) juga sudah training camp cukup lama sebelum persiapan ini. Dan memang juara AFF berkali-kali gitu,” ucap Erick usai pertandingan melawan Vietnam, Senin (3/8/2026).

Erick menegaskan kekalahan ini tidak menyurutkan keyakinannya terhadap proyek jangka panjang yang sedang dibangun bersama pelatih Herdman. Menurutnya, juru taktik asal Inggris itu masih perlu beradaptasi dengan kompetisi sepak bola di Asia Tenggara.

“Saya percaya sama (Coach) John, ya. Saya rasa tinggal perlu adaptasi karena ini permainan yang berbeda. Jadi mudah-mudahan nanti lawan Singapura kita harus bisa bangkit lagi,” terang Erick.

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Lebih lanjut, Erick memberikan apresiasi kepada Vietnam yang sukses melumat Timnas Indonesia di kandang sendiri. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil kekalahan ini harus dijadikan momentum untuk bangkit di laga berikutnya.

“Kita harus apresiasi Vietnam bagus, tapi bukan berarti kita mengalah. Nanti di game berikutnya kita coba lakukan,” tegas Erick.