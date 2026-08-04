Timnas Indonesia Dibantai Vietnam, Rizky Ridho Akui Banyak Lakukan Kesalahan

JawaPos.com - Kapten TImnas Indonesia, Rizky Ridho, mengungkap faktor di balik kekalahan timnya dari Vietnam dalam lanjutan Grup A Piala AFF 2026. Dia pun turut mengakui banyak melakukan kesalahan dalam laga tersebut.

Timnas Indonesia dibuat tak berdaya saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (3/8) malam WIB. Tampil di depan puluhan ribu pendukungnya sendiri, Skuad Garuda justru dibantai dengan skor 0-3.

Tiga gol yang bersarang ke gawang Nadeo Argawinata itu dijebol oleh Nguyen Van Vi (6’), Nguyen Hai Long (14'), dan Rafaelson (71'). Timnas Indonesia benar-benar dibuat kesulitan oleh sang juara bertahan dalam laga tersebut.

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Rizky Ridho pun mengakui Timnas Indonesia tidak tampil maksimal dalam pertandingan tersebut. Pemain Persija Jakarta itu menyebut para pemain gagal menjalankan instruksi yang diberikan pelatih John Herdman dengan baik.

“Pertama saya mengucapkan selamat kepada Vietnam. Di pertandingan mereka lebih baik dari kita. Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar,” kata Rizky Ridho dalam konferensi pers usai laga melawan Vietnam, Senin (3/8/2026).

Selain itu, Rizky Ridho juga menyadari bahwa dirinya banyak membuat sejumlah kesalahan yang berujung gol untuk tim lawan. Pemain Persija Jakarta itu pun berjanji akan mengevaluasi diri agar tidak mengulang kesalahan serupa di laga berikutnya.

“Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, itu harus saya evaluasi lagi dan pelajari lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi di pertandingan seperti ini. Kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan, ya, kekalahan seperti ini sekarang,” terang Ridho.

Lebih lanjut, Rizky Ridho menyatakan bahwa hasil kekalahan ini harus dijadikan pelajaran untuk bangkit pada pertandingan berikutnya.