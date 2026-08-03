Vietnam Gemar Provokasi, John Herdman Sudah Siapkan Solusi untuk Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan instruksi kepada anak latihnya saat melawan Timnas Kamboja pada pertandingan Grup A ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). John Herdman memastikan Timnas Indonesia siap menghadapi provokasi Vietnam. Garuda fokus menjaga emosi demi tiket semifinal Piala AFF 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - John Herdman tak ingin Timnas Indonesia terpancing permainan emosional Vietnam. Fokus utama Garuda adalah menjaga identitas permainan demi mengamankan tiket semifinal Piala AFF 2026.
Pelatih Timnas Indonesia itu memastikan skuad Garuda telah menyiapkan respons menghadapi potensi provokasi Vietnam jelang laga Grup A Piala AFF 2026. Alih-alih memberi instruksi khusus, Herdman memilih memperkuat kepemimpinan dan mental tim agar tetap fokus sepanjang pertandingan.
Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026) pukul 20.30 WIB. Laga klasik ini menjadi salah satu penentu langkah Garuda menuju semifinal.
Duel Indonesia kontra Vietnam selama ini identik dengan tensi tinggi, adu fisik, dan aksi provokasi di lapangan. Namun, Herdman menegaskan timnya tidak akan mengubah pendekatan hanya karena karakter permainan lawan.
"Tidak ada yang spesial, tidak ada persiapan khusus (tertawa). Bagi para pemain, kami telah mengevaluasi elemen-elemen dari pertandingan melawan Timor Leste," kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga, dikutip Senin (3/8/2026).
"Kami menghabiskan waktu bersama kelompok kepemimpinan tim pagi ini (kemarin) untuk mengevaluasi kepemimpinan mereka dan kepemimpinan saya di pertandingan tersebut, serta bagaimana kita dapat meningkatkan performa secara kolektif. Jadi di situlah fokus kerja kami, memperkuat pemahaman tentang bagaimana merespons ketika momen-momen sulit terjadi," tambahnya.
Pelatih berusia 50 tahun itu menegaskan Timnas Indonesia sudah memiliki kesepakatan tentang cara menghadapi situasi panas di lapangan. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga identitas permainan dan tidak kehilangan fokus.
"Dan jika ada momen dalam pertandingan melawan Vietnam yang memanas, kami sudah jelas dengan respons yang harus diambil. Kami sudah mendiskusikannya, dan bagi kami, semuanya kembali kepada diri kita sendiri, selalu kembali ke identitas kita, tetap fokus pada tugas selanjutnya, dan melangkah maju," ujar Herdman.
Kemenangan atas Vietnam akan memastikan Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2026. Hasil tersebut juga akan membawa Garuda naik ke puncak klasemen sementara Grup A.
Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua dengan enam poin, hanya terpaut satu angka dari Singapura di posisi teratas.
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