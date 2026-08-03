Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.00 WIB

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Ragnar Siap Jadi Starter

Ragnar Oratmangoen mencetak gol di laga Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Ragnar Oratmangoen mencetak gol di laga Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat Vietnam pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin (3/8) malam. Menjadi laga penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju babak semifinal, komposisi punggawa terbaik diprediksi akan langsung mengisi susunan pemain.

Dari kubu timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen diprediksi akan menghuni starting XI untuk pertama kali di Piala AFF 2026. Penyerang berusia 27 tahun itu diyakini akan menjadi andalan di lini depan Garuda untuk membongkar pertahanan Vietnam.

Mantan pemain FCV Dender memiliki kenangan manis setelah sukses mencetak gol perdananya untuk Skuad Garuda saat bertemu tim berjuluk The Golden Star tersebut. Selain Ragnar, winger Persija Dony Tri Pamungkas diperkirakan akan kembali masuk ke dalam susunan 11 pemain pertama timnas Indonesia setelah masuk sebagai pemain pengganti di laga terakhir.

Dengan demikian, Mitchell Baker akan ditopang Dony dan Ragnar di posisi sayap. Sementara itu pada posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata berpeluang kembali bermain setelah di laga sebelumnya digantikan Cahya Supriadi di bawah mistar gawang.

Di lini belakang, trio Sandy Walsh, kapten tim Rizky Ridho, dan Shayne Pattynama diprediksi akan diturunkan secara bersamaan. Pada laga kontra Timor Leste, Pattynama bahkan mencetak gol pertama Indonesia sekaligus pemecah kebuntuan.

Di lini tengah, empat pemain yang memulai laga sejak awal pada laga pertama dan kedua, yakni Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, dan Marc Klok, berpotensi kembali diturunkan secara untuk mengisi starting XI melawan Vietnam.

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam

Formasi: 3-4-3

Penjaga Gawang: Nadeo Argawinata

Pemain Belakang: Rizky Ridho ; Shayne Pattynama ; Sandy Walsh

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Minta Erick Thohir Susun Blueprint Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2030 - Image
Sepak Bola Indonesia

Presiden Prabowo Minta Erick Thohir Susun Blueprint Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2030

Senin, 3 Agustus 2026 | 22.57 WIB

Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Jangan Terpancing Permainan Keras Tamu - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Jangan Terpancing Permainan Keras Tamu

Senin, 3 Agustus 2026 | 18.30 WIB

Sempat Mata-Matai Timnas Indonesia vs Mozambik, Pelatih Vietnam Kim Sang Sik: Tidak Banyak Membantu - Image
Sepak Bola Indonesia

Sempat Mata-Matai Timnas Indonesia vs Mozambik, Pelatih Vietnam Kim Sang Sik: Tidak Banyak Membantu

Senin, 3 Agustus 2026 | 17.40 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore