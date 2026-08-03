Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Ragnar Siap Jadi Starter

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat Vietnam pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin (3/8) malam. Menjadi laga penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju babak semifinal, komposisi punggawa terbaik diprediksi akan langsung mengisi susunan pemain.

Dari kubu timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen diprediksi akan menghuni starting XI untuk pertama kali di Piala AFF 2026. Penyerang berusia 27 tahun itu diyakini akan menjadi andalan di lini depan Garuda untuk membongkar pertahanan Vietnam.

Mantan pemain FCV Dender memiliki kenangan manis setelah sukses mencetak gol perdananya untuk Skuad Garuda saat bertemu tim berjuluk The Golden Star tersebut. Selain Ragnar, winger Persija Dony Tri Pamungkas diperkirakan akan kembali masuk ke dalam susunan 11 pemain pertama timnas Indonesia setelah masuk sebagai pemain pengganti di laga terakhir.

Dengan demikian, Mitchell Baker akan ditopang Dony dan Ragnar di posisi sayap. Sementara itu pada posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata berpeluang kembali bermain setelah di laga sebelumnya digantikan Cahya Supriadi di bawah mistar gawang.

Di lini belakang, trio Sandy Walsh, kapten tim Rizky Ridho, dan Shayne Pattynama diprediksi akan diturunkan secara bersamaan. Pada laga kontra Timor Leste, Pattynama bahkan mencetak gol pertama Indonesia sekaligus pemecah kebuntuan.

Di lini tengah, empat pemain yang memulai laga sejak awal pada laga pertama dan kedua, yakni Thom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijnders, dan Marc Klok, berpotensi kembali diturunkan secara untuk mengisi starting XI melawan Vietnam.

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Vietnam Formasi: 3-4-3

Penjaga Gawang: Nadeo Argawinata