Timnas Indonesia vs Vietnam: Garuda Unggul Rekor, Jadi Ujian Sesungguhnya John Herdman

Pesepak bola Timnas Indonesia Mitchel Beker melakukan selebrasi setelah mencetak hattrick ke gawang Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). Timnas Indonesia unggul head to head atas Vietnam jelang Piala AFF 2026. Namun, Garuda kalah dalam dua pertemuan terakhir. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
Indonesia menghadapi Vietnam pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8) malam WIB. Duel ini menjadi ujian terbesar skuad Garuda sejauh ini sekaligus berpotensi menentukan arah persaingan menuju semifinal.
Meski unggul dalam catatan pertemuan sepanjang sejarah, Timnas Indonesia datang dengan beban tersendiri. Garuda selalu kalah dalam dua pertemuan terakhir melawan Vietnam di ajang Piala AFF.
Secara keseluruhan, Timnas Indonesia dan Vietnam telah bertemu sebanyak 31 kali di semua kompetisi. Garuda mencatat 11 kemenangan, Vietnam meraih sembilan kemenangan, sedangkan 11 pertandingan lainnya berakhir imbang.
Di Piala AFF, rivalitas kedua tim juga berlangsung sengit. Indonesia dan Vietnam sudah saling berhadapan 13 kali sejak turnamen pertama bergulir.
Pertemuan perdana terjadi pada fase grup Piala Tiger 1996 yang berakhir imbang 1-1. Pada edisi yang sama, Vietnam kemudian menang 3-2 atas Indonesia dalam laga perebutan tempat ketiga.
Indonesia baru mampu memetik kemenangan pertama atas Vietnam di Piala AFF pada edisi 2004. Saat itu, skuad Garuda menang meyakinkan 3-0.
Setelahnya, kedua tim lebih sering berbagi angka. Enam pertemuan berikutnya didominasi hasil imbang sebelum Vietnam mulai mengambil alih momentum.
Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong tersingkir di semifinal Piala AFF 2022 setelah kalah agregat 0-2 dari Vietnam. Dua tahun berselang, Garuda kembali takluk 0-1 pada fase grup.
Meski demikian, Timnas Indonesia membawa modal positif menuju laga kali ini. Pada pertandingan sebelumnya, Garuda menang 3-0 atas Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7).
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Kemenangan tersebut mengangkat Timnas Indonesia ke posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan enam poin. Garuda hanya terpaut satu angka dari Singapura yang memimpin klasemen.
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