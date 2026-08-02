Kontrak Baru Vinicius Jr Masih Buntu, Real Madrid Bertekad Tuntaskan Situasi Secepatnya

JawaPos.com - Negosiasi kontrak baru Vinicius Junior dengan Real Madrid masih belum menemukan titik terang. Meski kedua belah pihak terus berkomunikasi, belum ada kesepakatan yang berhasil dicapai sehingga masa depan sang penyerang Brasil tetap menjadi tanda tanya besar.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa Vinicius tidak terburu-buru menentukan masa depannya. Dengan kontraknya yang kini memasuki tahun terakhir, ia akan berhak menjalin kesepakatan pra-kontrak dengan klub luar Spanyol mulai Januari mendatang jika belum memperpanjang masa baktinya di Santiago Bernabeu.

Situasi tersebut membuat Real Madrid berada dalam posisi yang tidak nyaman. Manajemen klub ingin memastikan persoalan ini selesai secepat mungkin agar tidak menghadapi risiko kehilangan salah satu aset terbesarnya secara gratis.

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Bonus tanda tangan jadi penghalang utama

Hambatan terbesar dalam negosiasi ternyata bukan terletak pada besaran gaji pokok. Saat ini Vinicius sudah menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Real Madrid.

Dengan tambahan bonus individu, termasuk penghargaan pemain terbaik FIFA, total pendapatannya dikabarkan mencapai sekitar €18,5 juta per musim, mendekati batas gaji maksimal yang diterapkan Presiden Florentino Perez.

Melansir akun X RM4 Arab, perselisihan justru muncul pada nilai bonus penandatanganan kontrak baru. Sekitar tiga pekan lalu, setelah Brasil tersingkir dari Piala Dunia, Real Madrid telah mengajukan proposal perpanjangan kontrak. Namun, angka yang ditawarkan masih belum memenuhi ekspektasi kubu Vinicius.

Pihak klub menilai bonus perpanjangan kontrak seharusnya tidak sebesar bonus yang biasa diterima pemain berstatus bebas transfer.