Julián Álvarez Siap Menjadi Ancaman Atlético Madrid dalam Derbi Melawan Real Madrid

Julian Alvarez (Bein Sports)
JawaPos.com – Julián Álvarez kembali menjalani latihan penuh bersama skuad Atlético Madrid dan diperkirakan siap tampil menghadapi Real Madrid pada derbi LaLiga di Metropolitano.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (20/9), Penyerang asal Argentina itu sebelumnya absen setelah mengalami cedera otot paha depan, tetapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan cedera serius.
Kembalinya Álvarez menjadi kabar penting bagi Atlético Madrid karena Diego Simeone membutuhkan kekuatan terbaik di lini serang untuk menghadapi rival sekotanya.
Álvarez menyelesaikan sesi latihan menjelang derbi bersama rekan-rekan setimnya dan berpeluang masuk dalam skuad Atlético Madrid apabila tidak mengalami masalah kebugaran menjelang pertandingan.
Alvarez juga memiliki catatan penting ketika menghadapi Real Madrid setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Atlético Madrid 5-2 pada September 2025.
Performa tersebut membuat Álvarez kembali menjadi salah satu pemain yang diharapkan dapat memberikan ancaman bagi pertahanan Real Madrid dalam derbi kali ini.
Kembalinya Álvarez menjadi semakin penting karena Alexander Sørloth dan Pablo Barrios masih menjalani pemulihan dari masalah otot dan belum berlatih bersama skuad.
Atlético Madrid memang memiliki Jonathan David sebagai pilihan tambahan di lini serang setelah pemain asal Kanada tersebut mencetak gol pertamanya bersama klub.
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