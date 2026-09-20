Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 21 September 2026 | 01.18 WIB

Julián Álvarez Siap Menjadi Ancaman Atlético Madrid dalam Derbi Melawan Real Madrid

Julian Alvarez (Bein Sports) - Image

Julian Alvarez (Bein Sports)

JawaPos.com – Julián Álvarez kembali menjalani latihan penuh bersama skuad Atlético Madrid dan diperkirakan siap tampil menghadapi Real Madrid pada derbi LaLiga di Metropolitano.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (20/9), Penyerang asal Argentina itu sebelumnya absen setelah mengalami cedera otot paha depan, tetapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan cedera serius.

Kembalinya Álvarez menjadi kabar penting bagi Atlético Madrid karena Diego Simeone membutuhkan kekuatan terbaik di lini serang untuk menghadapi rival sekotanya.

Álvarez menyelesaikan sesi latihan menjelang derbi bersama rekan-rekan setimnya dan berpeluang masuk dalam skuad Atlético Madrid apabila tidak mengalami masalah kebugaran menjelang pertandingan.

Alvarez juga memiliki catatan penting ketika menghadapi Real Madrid setelah mencetak dua gol dalam kemenangan Atlético Madrid 5-2 pada September 2025.

Performa tersebut membuat Álvarez kembali menjadi salah satu pemain yang diharapkan dapat memberikan ancaman bagi pertahanan Real Madrid dalam derbi kali ini.

Kembalinya Álvarez menjadi semakin penting karena Alexander Sørloth dan Pablo Barrios masih menjalani pemulihan dari masalah otot dan belum berlatih bersama skuad.

Atlético Madrid memang memiliki Jonathan David sebagai pilihan tambahan di lini serang setelah pemain asal Kanada tersebut mencetak gol pertamanya bersama klub.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Mourinho Tolak Bandingkan Real Madrid dengan Barcelona, Jelang Hadapi Atletico di LaLiga - Image
Sepak Bola Indonesia

Mourinho Tolak Bandingkan Real Madrid dengan Barcelona, Jelang Hadapi Atletico di LaLiga

Minggu, 20 September 2026 | 22.42 WIB

Prediksi Skor Real Madrid vs Atletico Madrid: Mourinho Punya Rekor Buruk Lawan Simeone - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Real Madrid vs Atletico Madrid: Mourinho Punya Rekor Buruk Lawan Simeone

Minggu, 20 September 2026 | 18.12 WIB

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol: Los Blancos Libas Tetangga Berisik - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Real Madrid di Liga Spanyol: Los Blancos Libas Tetangga Berisik

Minggu, 20 September 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore