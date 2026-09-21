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Antara
Senin, 21 September 2026 | 12.28 WIB

Atletico Madrid Menangi Derby Madrid setelah Tekuk Real Madrid 2-1

 

Atletico Madrid menang 2-1 atas Real Madrid pada Liga Spanyol 2026/27 di Riyadh Air Metropolitano, Minggu (20/9). (X.com/La Liga)

JawaPos.com - Atletico Madrid keluar sebagai pemenang dalam derby Madrid setelah menekuk Real Madrid 2-1 pada lanjutan Liga Spanyol 2026/27 di Riyadh Air Metropolitano, Minggu (20/9).

Alejandro Grimaldo dan Jonathan David menjadi pencetak gol Atletico.

Sementara itu, Real Madrid hanya mampu membalas melalui Antonio Rudiger pada menit-menit akhir pertandingan.

Hasil ini membawa Atletico naik ke peringkat kedua klasemen La dengan 16 poin dari tujuh pertandingan.

Real Madrid turun ke posisi ketiga dengan 15 poin.

Sementara itu, Barcelona masih memimpin klasemen dengan keunggulan lima poin atas Atletico Madrid, demikian laman resmi La Liga dilansir dari Antara.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal.

Atletico mendapat peluang pada menit ke-15 melalui Jonathan David.

Penyerang asal Kanada itu menyambut umpan silang dengan sundulan di dalam kotak enam yard, tetapi pemain Real Madrid melakukan penyelamatan di garis gawang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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