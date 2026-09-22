Atletico Madrid Sindir Jose Mourinho, Kylian Mbappe Ogah Kritik Wasit Usai Real Madrid Kalah 1-2

JawaPos.com - Kylian Mbappe pilih tidak mengutarakan kritiknya terhadap wasit Miguel Angel Ortiz Arias setelah Real Madrid menelan kekalahan 1-2 dari Atletico Madrid dalam laga derby.

Meski mengakui sang pengadil membuat sejumlah kesalahan, Mbappe menilai wasit tetap manusia yang bisa melakukan kekeliruan.

Real Madrid harus menerima kekalahan 1-2 dari Atletico Madrid di Metropolitano pada Minggu (22/9). Hasil itu menjadi kekalahan kedua Real Madrid di La Liga musim ini setelah sebelumnya takluk 0-1 dari Real Betis pada 5 September. Kekalahan dalam Derby Madrid membuat Los Blancos tertinggal enam poin dari Barcelona yang berada di puncak klasemen sementara La Liga dengan tujuh pertandingan.

Tekanan terhadap Jose Mourinho pun mulai meningkat pada awal periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid. Terlebih, Los Blancos dijadwalkan menghadapi Barcelona dalam laga El Clasico di Camp Nou pada 26 Oktober. Dalam laga Derby Madrid, Mourinho menilai Ortiz Arias seharusnya mengeluarkan dua kartu merah akibat pelanggaran keras yang dilakukan Kang-in Lee dan Cristian Romero pada babak pertama.

Mourinho bahkan membawa foto-foto kedua insiden itu ke ruang konferensi pers dan menyampaikan kritik panjang terhadap Ortiz Arias dan wasit VAR Daniel Trujillo Suarez. Romero mendapat kartu kuning karena menginjak lutut Jude Bellingham. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan VAR, padahal awalnya justru Bellingham yang diberi kartu kuning. Smentara itu, Lee lolos dari hukuman meskipun mengangkat kaki terlalu tinggi hingga mengenai pergelangan kaki Federico Valverde.

Mbappe sendiri enggan mengikuti langkah Mourinho untuk mengkritik kepemimpinan wasit. “Saya rasa saya tidak pernah menjadi pemain yang banyak membicarakan wasit. Saya tidak akan memulainya sekarang. Saya punya pemikiran sendiri, tetapi saya akan menyimpannya untuk diri sendiri. Wasit adalah manusia, mereka bisa melakukan kesalahan dan itu adalah kesalahan, tetapi saya tidak ingin membahasnya,” ujar Mbappe kepada Diario AS.

Dalam pertandingan itu, Atletico Madrid lebih dulu unggul pada babak kedua setelah mendapatkan penalti. Alejandro Grimaldo sukses menjalankan tugasnya mengeksekusi hadiah setelah Dean Huijsen mendapat kartu merah. Jonathan David lalu menggandakan keunggulan Atletico Madrid sebelum Antonio Rudiger mencetak gol balasan untuk Real Madrid pada menit ke-89. Sayangnya, gol itu tidak cukup untuk menyelamatkan Los Blancos dari kekalahan.

Baca Juga:Julián Álvarez Siap Menjadi Ancaman Atlético Madrid dalam Derbi Melawan Real Madrid

Atletico Madrid lalu ikut merespons aksi Mourinho. Pada Senin (21/9), klub itu mengunggah tiga postingan di X (dulu Twitter) yang bernada mengejek sang pelatih Real Madrid karena membawa lembaran foto ke konferensi pers. Salah satu unggahan menampilkan video printer yang sedang mencetak selembar kertas dengan foto Mourinho. Di bawahnya terdapat tulisan, “Hentikan pelecehan terhadap wasit sekarang.”