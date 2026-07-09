Bintang Baru Persebaya Surabaya Sedih! Diogo Ramalho Curhat Cristiano Ronaldo Gagal di Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Kedatangan gelandang anyar Persebaya Surabaya, Diogo Sa Ramalho, tak hanya membawa semangat baru bagi Green Force, tetapi juga menyimpan kisah emosional tentang idolanya, Cristiano Ronaldo.

Saat diperkenalkan dalam Media Day Persebaya Surabaya di Surabaya, Rabu (8/7/2026), pemain asal Portugal itu mengaku sedih melihat Ronaldo gagal mengakhiri karier Piala Dunia dengan gelar juara setelah Portugal tersingkir dari Spanyol.

Curahan Hati Ramalho untuk Cristiano Ronaldo Di balik senyum saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya, Ramalho ternyata masih menyimpan kesedihan usai kegagalan Portugal di Piala Dunia 2026. Ia mengaku sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo sejak kecil.

Menurut Ramalho, kekalahan Portugal menjadi momen yang sangat menyakitkan karena kemungkinan besar menjadi penampilan terakhir Ronaldo di Piala Dunia.

Ia berharap sang legenda bisa mengakhiri perjalanan dengan trofi yang selama ini belum pernah diraih.

"Saya sangat sedih karena saya adalah penggemar Cristiano Ronaldo, dan mungkin ini adalah Piala Dunia turnamen terakhirnya," ungkap Ramalho.

“Saya menginginkan akhir yang berbeda untuknya, tapi saya tetap senang karena kami telah memberikan yang terbaik dan itulah yang paling penting.”

Ucapan tersebut menggambarkan besarnya rasa hormat Ramalho kepada kapten tim nasional Portugal itu. Meski gagal menjadi juara, ia tetap bangga dengan perjuangan yang ditunjukkan negaranya sepanjang turnamen.