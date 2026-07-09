Idolakan Cristiano Ronaldo, Alwi Farhan Sangat Sedih Lihat Portugal Tersingkir di Piala Dunia 2026

Alwi Farhan di Singapore Open 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengaku sangat mengidolakan megabintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Dia pun merasa sangat sedih ketika melihat idolanya harus tersingkir di Piala Dunia 2026.
Kisah Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir di babak 16 besar. Laju tim berjuluk Selecao das Quinas itu disetop Spanyol dengan kekalahan tipis 0-1 di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Selasa (7/7) lalu.
Tersingkirnya Portugal membuat para fans Cristiano Ronaldo bersedih, tak terkecuali Alwi. Pasalnya, pemain berjuluk CR7 itu telah memberi sinyal kuat akan gantung sepatu dari tim nasional. Artinya, Piala Dunia edisi kali ini kemungkinan besar adalah pentas terakhirnya bersama Seleccao das Quinas.
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"Sedih banget sih saya. Jujur saya sedih banget, kayak apa ya, kasihan lah. Dari kemarin mungkin ya banyak pressure yang Ronaldo hadapin,” kata Alwi saat ditemui wartawan di Pelatnas Cipayung, dipetik Kamis (9/7/2026).
“Mungkin dia juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi ya dia tetap akan menjadi Cristiano yang sama sih,” sambungnya.
Sebagai penggemar berat Ronaldo, Alwi bahkan mengaku sampai menitikkan air mata saat melihat Portugal menelan kekalahan. Peraih gelar juara Australian Open 2026 itu sedih karena sang idola akan menutup eranya bersama Seleccao das Quinas.
"Nangis sih. Sedihlah. Sedih banget, saya sebelum (Portugal) main pun malah saya gak bisa tidur. Tapi yaudah kita terima karena Ronaldo juga gak pikirkan saya juga sih sebenernya. Tapi ya itu yang bikin paling sedih karena eranya (Ronaldo) sebentar lagi habis, itu yang membuat saya sedih," tutur Alwi.
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Kendati begitu, Alwi tetap tidak mengubah cara pandangnya terhadap Cristiano Ronaldo. Baginya, pemain Al Nassr itu tetap merupakan pesepak bola terbaik sepanjang masa, meski belum pernah mencicipi trofi Piala Dunia.
"Enggak akan merubah mungkin dia nggak bawa Piala Dunia tapi nggak menjadikannya dia enggak hebat juga gitu. Mungkin untuk fans Messi, especially Shohibul Fikri, semalam teriak-teriak dibangunin orang, tapi ya bagi saya, GOAT saya tetap Ronaldo saja sih," pungkas Alwi.
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