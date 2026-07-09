Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 9 Juli 2026 | 15.08 WIB

Idolakan Cristiano Ronaldo, Alwi Farhan Sangat Sedih Lihat Portugal Tersingkir di Piala Dunia 2026

Alwi Farhan di Singapore Open 2026. (PBSI) - Image

Alwi Farhan di Singapore Open 2026. (PBSI)

JawaPos.com - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, mengaku sangat mengidolakan megabintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Dia pun merasa sangat sedih ketika melihat idolanya harus tersingkir di Piala Dunia 2026.

Kisah Portugal di Piala Dunia 2026 berakhir di babak 16 besar. Laju tim berjuluk Selecao das Quinas itu disetop Spanyol dengan kekalahan tipis 0-1 di Stadion AT&T, Amerika Serikat, Selasa (7/7) lalu.

Tersingkirnya Portugal membuat para fans Cristiano Ronaldo bersedih, tak terkecuali Alwi. Pasalnya, pemain berjuluk CR7 itu telah memberi sinyal kuat akan gantung sepatu dari tim nasional. Artinya, Piala Dunia edisi kali ini kemungkinan besar adalah pentas terakhirnya bersama Seleccao das Quinas.

"Sedih banget sih saya. Jujur saya sedih banget, kayak apa ya, kasihan lah. Dari kemarin mungkin ya banyak pressure yang Ronaldo hadapin,” kata Alwi saat ditemui wartawan di Pelatnas Cipayung, dipetik Kamis (9/7/2026).

“Mungkin dia juga sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi ya dia tetap akan menjadi Cristiano yang sama sih,” sambungnya.

Sebagai penggemar berat Ronaldo, Alwi bahkan mengaku sampai menitikkan air mata saat melihat Portugal menelan kekalahan. Peraih gelar juara Australian Open 2026 itu sedih karena sang idola akan menutup eranya bersama Seleccao das Quinas.

"Nangis sih. Sedihlah. Sedih banget, saya sebelum (Portugal) main pun malah saya gak bisa tidur. Tapi yaudah kita terima karena Ronaldo juga gak pikirkan saya juga sih sebenernya. Tapi ya itu yang bikin paling sedih karena eranya (Ronaldo) sebentar lagi habis, itu yang membuat saya sedih," tutur Alwi.

Kendati begitu, Alwi tetap tidak mengubah cara pandangnya terhadap Cristiano Ronaldo. Baginya, pemain Al Nassr itu tetap merupakan pesepak bola terbaik sepanjang masa, meski belum pernah mencicipi trofi Piala Dunia.

"Enggak akan merubah mungkin dia nggak bawa Piala Dunia tapi nggak menjadikannya dia enggak hebat juga gitu. Mungkin untuk fans Messi, especially Shohibul Fikri, semalam teriak-teriak dibangunin orang, tapi ya bagi saya, GOAT saya tetap Ronaldo saja sih," pungkas Alwi.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Les Bleus Tak Ambil Pusing Soal Gerbong Wasit Argentina - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Les Bleus Tak Ambil Pusing Soal Gerbong Wasit Argentina

Kamis, 9 Juli 2026 | 15.01 WIB

Ahmed Shobeir Sayangkan Kegagalan Timnas Mesir Pertahankan Keunggulan saat Kalah Lawan Argentina di 16 Besar Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Ahmed Shobeir Sayangkan Kegagalan Timnas Mesir Pertahankan Keunggulan saat Kalah Lawan Argentina di 16 Besar Piala Dunia 2026

Kamis, 9 Juli 2026 | 10.16 WIB

Prediksi Juara Piala Dunia 2026 Versi Pemain Bali United, Argentina dan Prancis Jadi Favorit Utama - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Juara Piala Dunia 2026 Versi Pemain Bali United, Argentina dan Prancis Jadi Favorit Utama

Kamis, 9 Juli 2026 | 06.26 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore