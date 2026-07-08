Federasi Sepak Bola Portugal Benarkan Roberto Martinez Mundur Usai jadi Pecundang di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) membenarka pelatih tim nasional Roberto Martinez mundur setelah Portugal tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 karena kalah 0-1 dari Spanyol, dikutip dari ANTARA.

Martinez sebelumnya telah menyatakan mundur dari jabatanya yang sudah diisinya sejak Januari 2023.

"Dengan ini Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan telah secara resmi mengakhiri hubungan kontrak dengan pelatih tim nasional Roberto Martinez beserta staf kepelatihannya pada Rabu ini," kata FPF dalam laman pada Rabu.

Selecao terhenti akibat kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Usai pertandingan, Martinez menegaskan keputusannya untuk mengakhiri tugas bersama Portugal.

"Saya datang ke Portugal dengan tujuan memenangkan Piala Dunia. Karena saya gagal mewujudkannya, tidak masuk akal bagi saya untuk terus lanjut (melatih). Kontrak saya berakhir hari ini," ujar pelatih berusia 52 tahun tersebut.