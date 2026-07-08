Federasi Sepak Bola Portugal Benarkan Roberto Martinez Mundur Usai jadi Pecundang di Piala Dunia 2026

Roberto Martinez memutuskan mundur sebagai pelatih timnas Portugal. (Portugal)
JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) membenarka pelatih tim nasional Roberto Martinez mundur setelah Portugal tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 karena kalah 0-1 dari Spanyol, dikutip dari ANTARA.
Martinez sebelumnya telah menyatakan mundur dari jabatanya yang sudah diisinya sejak Januari 2023.
"Dengan ini Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan telah secara resmi mengakhiri hubungan kontrak dengan pelatih tim nasional Roberto Martinez beserta staf kepelatihannya pada Rabu ini," kata FPF dalam laman pada Rabu.
Baca Juga:Adeus Cristiano Ronaldo! Kapten Portugal Pergi Bukan dengan Capaian Tertinggi, Akhiri Petualangan Enam Edisi Piala Dunia
Selecao terhenti akibat kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Usai pertandingan, Martinez menegaskan keputusannya untuk mengakhiri tugas bersama Portugal.
"Saya datang ke Portugal dengan tujuan memenangkan Piala Dunia. Karena saya gagal mewujudkannya, tidak masuk akal bagi saya untuk terus lanjut (melatih). Kontrak saya berakhir hari ini," ujar pelatih berusia 52 tahun tersebut.
Selama menangani Portugal, Martinez mempersembahkan gelar UEFA Nations League 2025. Namun gagal membawa tim melangkah lebih jauh di Euro 2024 setelah disingkirkan Prancis melalui adu penalti di perempat final.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah