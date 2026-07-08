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Antara
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.36 WIB

Federasi Sepak Bola Portugal Benarkan Roberto Martinez Mundur Usai jadi Pecundang di Piala Dunia 2026

Roberto Martinez memutuskan mundur sebagai pelatih timnas Portugal. (Portugal) - Image

Roberto Martinez memutuskan mundur sebagai pelatih timnas Portugal. (Portugal)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) membenarka pelatih tim nasional Roberto Martinez mundur setelah Portugal tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 karena kalah 0-1 dari Spanyol, dikutip dari ANTARA.

Martinez sebelumnya telah menyatakan mundur dari jabatanya yang sudah  diisinya sejak Januari 2023.

"Dengan ini Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan telah secara resmi mengakhiri hubungan kontrak dengan pelatih tim nasional Roberto Martinez beserta staf kepelatihannya pada Rabu ini," kata FPF dalam laman pada Rabu.

Selecao terhenti akibat kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Usai pertandingan, Martinez menegaskan keputusannya untuk mengakhiri tugas bersama Portugal.

"Saya datang ke Portugal dengan tujuan memenangkan Piala Dunia. Karena saya gagal mewujudkannya, tidak masuk akal bagi saya untuk terus lanjut (melatih). Kontrak saya berakhir hari ini," ujar pelatih berusia 52 tahun tersebut.

Selama menangani Portugal, Martinez mempersembahkan gelar UEFA Nations League 2025. Namun gagal membawa tim melangkah lebih jauh di Euro 2024 setelah disingkirkan Prancis melalui adu penalti di perempat final.

Editor: Banu Adikara
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