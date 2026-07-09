FPF Cari Pengganti Roberto Martinez, Jorge Jesus Jadi Kandidat Favorit Calon Pelatih Baru Timnas Portugal

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) menargetkan penunjukan pelatih baru tim nasional rampung sebelum akhir pekan ini, menyusul kepergian Roberto Martinez usai gagal di Piala Dunia 2026. Nama pelatih senior Jorge Jesus disebut-sebut menjadi kandidat terdepan untuk mengisi posisi itu.

FPF secara resmi berpisah dengan Roberto Martinez pada Rabu (8/7). Pelatih asal Spanyol itu sebelumnya telah memastikan bahwa kontraknya berakhir setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia 2026. Presiden FPF Pedro Proenca tidak mengungkapkan secara spesifik nama kandidat pengganti Martinez. Namun, Proenca menegaskan bahwa pelatih baru harus memiliki pemahaman mendalam tentang sepak bola Portugal serta sejalan dengan ambisi besar federasi.

“Pelatih harus seseorang yang mengenal sepak bola Portugal dengan baik dan memiliki mentalitas kemenangan yang sejalan dengan federasi dan tim nasional. Ada beberapa opsi. Saya akan menangani hal ini secara langsung dan berharap ada kabar konkret sebelum akhir pekan,” ujar Proenca kepada wartawan.

Sumber yang dilansir dari ESPN menyebutkan bahwa Jorge Jesus menjadi pilihan utama FPF untuk memimpin Portugal hingga Piala Dunia 2030. Pelatih berusia 71 tahun itu saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Al Nassr pada Mei 2026, tidak lama setelah membawa tim itu menjuarai Liga Pro Arab Saudi.

Selama menangani Al Nassr, Jesus sempat melatih sejumlah pemain bintang Portugal seperti Cristiano Ronaldo dan Joao Felix. Meski belum pernah menangani tim nasional, rekam jejaknya di level klub dinilai sangat impresif. Jesus sebelumnya sempat masuk dalam pertimbangan untuk melatih tim nasional Brasil sebelum posisi tersebut diberikan kepada Carlo Ancelotti pada Mei 2025. Di level klub, Jesus dikenal sebagai salah satu pelatih tersukses dengan koleksi prestasi yang mentereng.

Bersama Benfica, Jesus mempersembahkan 10 trofi, termasuk tiga gelar Liga Portugal. Jesus juga mencatat kesuksesan besar bersama Flamengo dengan meraih lima trofi utama dalam periode singkat antara Juni 2019 hingga Juli 2020. Selain itu, Jesus membawa Al Hilal meraih treble domestik pada musim 2023/2024.

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Portugal sebenarnya sempat difavoritkan sebelum turnamen dimulai. Namun, tim asuhan Roberto Martinez gagal menunjukkan performa terbaik dan harus tersingkir setelah kalah 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar. Proenca menegaskan bahwa federasi ingin segera bangkit dan memulai era baru yang lebih sukses. “Sebuah era kemenangan baru akan dimulai, itulah yang ingin kami wujudkan. Piala Dunia ini jauh dari harapan kami,” ujarnya.