Kenyang Pengalaman Main di Eropa! Miguel Pereira Ungkap Alasan Mantap Gabung Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi mendatangkan winger asal Portugal, Miguel Pereira, untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Pemain berusia 27 tahun itu datang dengan bekal pengalaman panjang di kompetisi Eropa dan mengaku merasa terhormat bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia.

Mengapa Miguel Pereira Memilih Persebaya Surabaya? Persebaya Surabaya terus memperkuat komposisi pemain demi menghadapi persaingan musim 2026/2027.

Kehadiran Miguel Pereira menjadi bagian dari langkah Green Force membangun tim yang lebih kompetitif di bawah arahan pelatih Bernardo Tavares.

Pemain asal Peso da Regua, Portugal, tersebut mengaku langsung tertarik ketika mendapat kesempatan bergabung.

Menurutnya, sejarah panjang Persebaya Surabaya serta dukungan luar biasa dari suporter menjadi daya tarik yang sulit untuk ditolak.

"Merupakan sebuah kehormatan besar bagi saya bisa bergabung dengan Persebaya. Sejak awal saya mengetahui betapa besarnya klub ini dan saya langsung merasa antusias dengan kesempatan yang datang," ujar Miguel.

Selain nama besar klub, sosok Bernardo Tavares juga menjadi faktor penting dalam keputusannya menerima pinangan Persebaya Surabaya.

Komunikasi yang terjalin sejak awal membuatnya semakin yakin memulai petualangan baru di sepak bola Indonesia.