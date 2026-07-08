Alex Martins Siap Jadi Mesin Gol Persebaya Surabaya! Bantu Green Force Bersaing di Jalur Juara Super League

Alex Martins resmi diperkenalkan sebagai penyerang anyar Persebaya Surabaya dengan target membawa Green Force bersaing di jalur juara musim 2026/2027. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan penyerang asal Brasil, Alex Martins, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027.
Striker berusia 33 tahun itu dikontrak hingga 2028 dan langsung memasang target membantu Green Force bersaing di jalur juara melalui kontribusi gol serta pengalaman yang dimilikinya.
Kehadiran Alex Martins menjadi sinyal kuat keseriusan Persebaya Surabaya membangun skuad yang lebih kompetitif di era pelatih Bernardo Tavares.
Rekam jejaknya sebagai salah satu striker paling tajam di kompetisi Indonesia membuat manajemen menaruh harapan besar agar lini depan Green Force semakin produktif sepanjang musim.
Alex Martins mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima pinangan Persebaya Surabaya. Menurutnya, proyek besar yang sedang dibangun klub menjadi alasan utama dirinya memilih berlabuh di Kota Pahlawan.
Striker asal Brasil tersebut menilai Persebaya Surabaya memiliki visi yang jelas untuk kembali menjadi penantang gelar.
Kesempatan menjadi bagian dari proyek jangka panjang itu membuatnya yakin menerima kontrak multiyears hingga 2028.
"Saya sangat senang dan bahagia bisa menjadi bagian dari Persebaya. Saya memiliki kontrak dua tahun ke depan dan ingin memberikan dedikasi terbaik agar kami bisa mencapai target serta meraih tujuan bersama," kata Alex Martins.
Mantan top skor Super League 2024/2025 itu juga menegaskan ingin ikut mengantar Persebaya Surabaya mencapai target yang telah ditetapkan.
Baginya, bergabung dengan Green Force bukan sekadar pindah klub, melainkan menjadi bagian dari perjalanan besar yang sedang dibangun.
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