Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 8 Juli 2026 | 20.14 WIB

Alex Martins Siap Jadi Mesin Gol Persebaya Surabaya! Bantu Green Force Bersaing di Jalur Juara Super League

Alex Martins resmi diperkenalkan sebagai penyerang anyar Persebaya Surabaya dengan target membawa Green Force bersaing di jalur juara musim 2026/2027. (Dok. Persebaya) - Image

Alex Martins resmi diperkenalkan sebagai penyerang anyar Persebaya Surabaya dengan target membawa Green Force bersaing di jalur juara musim 2026/2027. (Dok. Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan penyerang asal Brasil, Alex Martins, sebagai rekrutan anyar untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Striker berusia 33 tahun itu dikontrak hingga 2028 dan langsung memasang target membantu Green Force bersaing di jalur juara melalui kontribusi gol serta pengalaman yang dimilikinya.

Kehadiran Alex Martins menjadi sinyal kuat keseriusan Persebaya Surabaya membangun skuad yang lebih kompetitif di era pelatih Bernardo Tavares.

Rekam jejaknya sebagai salah satu striker paling tajam di kompetisi Indonesia membuat manajemen menaruh harapan besar agar lini depan Green Force semakin produktif sepanjang musim.

Mengapa Alex Martins Memilih Persebaya Surabaya?

Alex Martins mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima pinangan Persebaya Surabaya. Menurutnya, proyek besar yang sedang dibangun klub menjadi alasan utama dirinya memilih berlabuh di Kota Pahlawan.

Striker asal Brasil tersebut menilai Persebaya Surabaya memiliki visi yang jelas untuk kembali menjadi penantang gelar.

Kesempatan menjadi bagian dari proyek jangka panjang itu membuatnya yakin menerima kontrak multiyears hingga 2028.

"Saya sangat senang dan bahagia bisa menjadi bagian dari Persebaya. Saya memiliki kontrak dua tahun ke depan dan ingin memberikan dedikasi terbaik agar kami bisa mencapai target serta meraih tujuan bersama," kata Alex Martins.

Mantan top skor Super League 2024/2025 itu juga menegaskan ingin ikut mengantar Persebaya Surabaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Baginya, bergabung dengan Green Force bukan sekadar pindah klub, melainkan menjadi bagian dari perjalanan besar yang sedang dibangun.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
PSM Makassar Mencari Suksesor Yuran Fernandes, Terungkap Sudah Deal ke Persebaya Surabaya Sejak Mei - Image
Sepak Bola Indonesia

PSM Makassar Mencari Suksesor Yuran Fernandes, Terungkap Sudah Deal ke Persebaya Surabaya Sejak Mei

Rabu, 8 Juli 2026 | 18.51 WIB

Ernando Ari Ingin Bawa Gelar untuk Persebaya Surabaya, Piala Presiden 2026 Diikuti 8 Tim dari 4 Negara - Image
Sepak Bola Indonesia

Ernando Ari Ingin Bawa Gelar untuk Persebaya Surabaya, Piala Presiden 2026 Diikuti 8 Tim dari 4 Negara

Rabu, 8 Juli 2026 | 04.50 WIB

Persebaya Surabaya Satu Abad Tahun Depan, Para Legenda Berharap Raih Gelar Juara - Image
Sepak Bola Indonesia

Persebaya Surabaya Satu Abad Tahun Depan, Para Legenda Berharap Raih Gelar Juara

Senin, 1 Juni 2026 | 19.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore