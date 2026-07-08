PSM Makassar Mencari Suksesor Yuran Fernandes, Terungkap Sudah Deal ke Persebaya Surabaya Sejak Mei

JawaPos.com - PSM Makassar harus segera mencari penambal lubang yang ditinggalkan Yuran Fernandes.

Dikutip dari Fajar (Jawa Pos Group), Pemain Cape Verde itu sebenarnya sudah menjalin kesepakatan dengan Persebaya Surabaya sejak akhir Mei lalu. Bahkan sebelum Juni, Yuran sudah resmi menjadi pemain baru Bajul Ijo.

Akan tetapi, Yuran baru diumumkan sebagai rekrutan anyar Persebaya kemarin, setelah PSM mengumumkan perpisahan dengan sang kapten. Perpisahan itu diumumkan melalui media sosial klub, di mana Yuran tampak emosional mengucapkan perpisahan setelah empat musim berkostum Pasukan Ramang.

"Obrigado, Yuran Fernandes! Setelah melalui diskusi dan pertimbangan panjang, akhirnya keputusan telah diambil. Pemain asal Cabo Verde resmi meletakkan jabatan "Kepala Suku" Laskar Phinisi dan tidak ikut pelayaran bersama Pasukan Ramang. Terima kasih atas dedikasi dan prestasi selama empat musim membela panji Pinisi," tulis PSM.

PSM juga mengapresiasi sang pemain, karena telah menjadi bagian penting bagi mereka kalau menjuarai Liga 1 musim 2022/2023 yang lalu. Sang kapten juga menjadi stopper paling subur sepanjang sejarah klub.

"Yuran juga merupakan bek dengan produktifitas gol tersubur Pasukan Ramang sepanjang masa, dengan mengemas 21 gol dari 133 penampilan di semua ajang," tulisnya.

Yuran sendiri menyampaikan kalimat perpisahan dengan haru. Dia mengumumkan kepergiannya dari PSM dan menegaskan bahwa dirinya telah menerima tantangan baru untuk musim depan.

”Saya di sini hari ini untuk bercerita dengan semua orang,ini adalah hal yang sulit. Saya memutuskan meninggalkan klub dan menerima tantangan baru. Terina kasih atas empat tahun bersama ini, semua masa indsh kami bagi bersama,” kata dia.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada suporter yang telah mendukungnya selama di PSM. Dia bahkan sempat meneteskan air mata, sebelum akhirnya menutup kalimat perpisahannya.