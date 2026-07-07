Ernando Ari Ingin Bawa Gelar untuk Persebaya Surabaya, Piala Presiden 2026 Diikuti 8 Tim dari 4 Negara

Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi tertantang untuk bisa membawa gelar juara ke Kota Pahlawan. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya siap untuk meraih gelar di Piala Presiden 2026 untuk pertamakalinya. Ajang yang berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus ini, bakal berlangsung di Gelora Bung Tomo Surabaya dan Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung.
Persebaya berada di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan dan tim asal Thailand sekaligus juara bertahan Port FC. Sedangkan di grup A berisikan Persib Bandung, Arema FC, klub Brunei Darusaalam DPMM FC dan klub Singapura Tampines Rovers.
Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Sutaryadi tertantang untuk bisa membawa gelar juara ke Kota Pahlawan. Terlebih klubnya menjadi tuan rumah. Hal itu pula yang ditantang Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bisa mengembalikan piala ini ke tanah air. Sebab, musim lalu trofi ini berada di tangan Port FC.
“Yang pasti tantangannya bisa diterima. Apalagi ini diselenggarakan di tempat kita, jadi ini hal yang bagus bagi tim lokal, jadi kita bisa membuktikan kalau tim kita juga bagus,” ujarnya ketika diwawancarai usai presscon Piala Presiden di SCTV Tower, Jakarta, Senin (6/7).
Menurut Ernando, ini menjadi kesempatan penting bagi Persebaya dan tim lainnya menuju kompetisi Super League. Terlebih bagi Persebaya yang menuju 100 tahun klub.
Ernando menilai secara persaingan cukup baik dengan adanya tim historis di Liga Indonesia. Dia juga tak sabar akan berhadapan dengan eks pelatih di timnas, Shin Tae-yong (STY) yang mengarsiteki Persija Jakarta. “Ya bagus coach STY, nanti ketemu satu grup. Makan Korean Barbeque,” ucapnya tersenyum.
Ernando sendiri diketahui mengalami cedera dan membuat namanya tak masuk dalam pemanggilan timnas karena sebelumnya fokus pemulihan.
“Ya, itu salah satu alasan kenapa saya masih ada di sini (preskon). Di tanggal ini teman-teman sudah pada TC, saya izin karena cedera. Itu alasan saya tidak dipanggil mungkin. Jadi ini ajang pembuktian saya kalau saya masih layak di timnas,” ucapnya tersenyum.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, di Piala Presiden edisi kedelapan ini ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia merupakan klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia, baik di era Perserikatan ataupun liga seperti kali ini.
Lantas, apakah Coach John Herdman akan memantau pemain? “Beliau banyak memantau pertandingan liga, benar-benar hadir. Saya harapkan tadi Coach John juga dalam Piala Presiden ini bisa memantau, walaupun saya tahu dia sedang fokus untuk TC persiapan AFF yang juga akan dimulai segera,” katanya.
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