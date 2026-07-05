Persija Jakarta Kirim Enam Pemain ke TC Timnas Indonesia Tahap 1 Jelang Piala AFF 2026, Ada Rizky Ridho

JawaPos.com - Timnas Indonesia memulai persiapan jelang Piala AFF 2026. Sebanyak enam pemain Persija Jakarta dipanggil ke pemustan latihan (TC) Skuad Garuda tahap pertama.

Hingga saat ini, PSSI belum merilis daftar pemain yang mengikuti TC Timnas Indonesia tahap pertama tersebut. Akan tetapi, Persija Jakarta sudah mengungkap pemain yang dipanggil pelatih kepala John Herdman.

Pelatih Timnas Indonesia, memanggil enam pemain Persija Jakarta. Yakni Rizky Ridho, Jordi Amat, Rayhan Hannan, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, dan Mauro Zijlstra, mendapat panggilan tersebut.

Menariknya, tidak ada nama Eksel Runtukahu dalam daftar pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia tahap pertama. Adapun TC tahap pertama ini akan berlangsung di Bali pada 5 sampai 11 Juli mendatang.

“Jakarta menjawab panggilan Garuda,” tulis Persija Jakarta dalam akun instagram resminya @persija, Minggu (5/7).

“Enam Macan Kemayoran mendapat panggilan untuk mengikuti Pemusatan Latihan Tahap 1 Tim Nasional Indonesia di Bali, 5–11 Juli 2026. Berikan yang terbaik untuk Garuda!” sambung manajemen Persija.

TC Timnas Indonesia proyeksi Piala AFF 2026 akan dibagi menjadi dua tahap karena John Herdman menyiapkan daftar 46 pemain. Maka itu, pemusatan latihan dibagi menjadi dua kloter. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

“Kalau materi pemain memang itu kita kolaborasi. Jadi, ada pemain muda dan ada pemain senior. Jadi, kita sudah, tadinya 50 pemain yang kita masukkan. Kemarin tersisa 46 nama,” kata Sumardji saat ditemui wartawan beberapa hari lalu.